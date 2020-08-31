矽創本季業績 挑戰歷史新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導
矽創董事長毛穎文 （本報系資料庫）
矽創董事長毛穎文 （本報系資料庫）

矽創（8016）第3季不只本身的手機驅動IC業務暢旺，旗下昇佳的感測IC業務也迎來旺季，法人估計，矽創本季業績有機會比上季成長三到四成，挑戰歷史新高。

矽創今年首季營收與獲利表現雙雙創新高，但受到新冠肺炎疫情影響，第2季業績季減逾一成，累計前七月合併營收為70.42億元，年減4.1％。進入第3季旺季，法人預期，該公司業績將大幅回溫。

在驅動IC方面，法人表示，驅動IC業務在第3季本來就是傳統旺季，矽創主攻新興市場，搶占智慧手機持續取代功能性手機的需求。至於在昇佳的感測IC業務方面，主要供應OPPO、Vivo、三星、小米等客戶，也有少部分供應給華為，客戶在第3季的拉貨動作顯得積極。

據了解，矽創8月接獲來自品牌客戶加單，由於目前高階機種在市場上銷售力道較弱，所以客戶追加的訂單，大多是中低階機種應用距離感測器（P-Sensor）為主。而在G-Sensor部分，本季也是傳統旺季，今年手表、手環應用的熱度高。

矽創 智慧手機 營收

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