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傳敦泰TDDI趕貨給華為 漲價5%~10%
美方對華為祭出新一波箝制措施，導致華為從9月15日起，應當都無法取得含有美國技術成分的零組件供貨。據了解，為了盡量在915大限前建立庫存，華為對供應商下急單拉貨，甚至願意讓部分供應商如敦泰等漲價，力求在最大範圍內固貨。
供應鏈傳出，從8月17日美方對華為新政策公布後，華為就開始要求零組件業者趕貨，希望在9月15日之前盡量有多少貨就拉多少，而部分供應商也在不得罪其他客戶的前提下，協調盡量優先供貨給華為。
敦泰供應華為手機的觸控與驅動整合IC（TDDI），據了解，該公司近期對華為的急單供貨價格，大約漲了5％至10％之間。對於漲價供貨消息，敦泰表示，不便評論客戶訂單相關情況，但會持續緊盯市場與客戶端變化，以進行最適調整。
敦泰的TDDI供貨客戶，除了華為，也包括OPPO、vivo、小米、傳音、Nokia等，據指出，華為占其相關業績比重，不到10％。
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