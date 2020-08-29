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世界先進董座方略：明年8吋產能依然吃緊

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）今（29）日舉行家庭日活動，董事長方略指出，下半年半導體市況看來會比上半年來得好，目前電源IC與驅動IC的產能都滿緊，且預期整體8吋產能到明年也仍然會很吃緊。

方略表示，世界不排除持續投資8吋產能，顯示該公司對於長期景氣走勢的態度，今年產能預期將增加15%至20%。其經營理念是著重與客戶的長期夥伴關係，客戶來下訂單生產，該公司就會把支援客戶的長期成長當作義務。從很早以前，客戶就開始規畫明年的生產量，先給出相關預測。

對於下半年營運展望，方略說，目前看起來新冠肺炎的影響逐漸鈍化，需求面包括在家工作與線上教學等已經變成人們生活的一部分，大家在家看電視會進行相關設備更新，4G升級5G的發展趨勢也勢在必行。先前NB需求強，大家會擔心是否只是短期需求，但進入下半年，看起來需求仍會延續。

方略提到，目前看來，整體半導體除了車用電子尚未完全回溫，其他都滿穩定。但已經有些車用電子業者表達第2季與第3季已開始觸底反彈，雖然無法預估反彈幅度，但至少沒有更差。

在氮化鎵(GaN)布局部分，世界本季送樣，方略表示，送樣之後，客戶覺得品質可靠才會開始導入，經過驗證之後，才會進一步呈送給終端系統客戶，這是未來20年至30年的規畫，先切入的應用領域包括電源IC與射頻應用等。

晶圓代工廠 4G

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