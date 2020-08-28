廣達攻5G電信商機 北美、歐洲有進展

廣達（2382）強攻5G電信商機，資深副總暨雲達總經理楊麒令今（28）日透露，日本樂天5G服務將很快開台，在第一個案例成功下，現在不少歐洲、北美電信商已與廣達接洽，進行POC（概念驗證）合作，希望明年能開花結果。

廣達佈局5G，除持續出貨伺服器之外，也切入「開放式虛擬無線接取網路」（ORAN）商機，與軟體廠商合作拿下日本樂天電信設備，打破原先華為、諾基亞等電信設備商寡占的局面。

楊麒令透露，其實美國幾家大電信商，及歐洲包含英國電信（BT）、德國電信（Deutsche Telekom）、德國Telefonica 等電信商，都已陸續與廣達進行POC 合作。

楊麒令解釋，廣達因與日本樂天合作，的確讓不少電信商前來洽詢，但事實上5G 整個開放架構業界都在看，因為第一成本就有差，第二當電信商能掌握所有技術的時候，他就希望自己能建置，能打造更適合自家的方案。

廣達與日本樂天電信設備一案，包含局端、遠端、基地台使用的硬體架構都由廣達負責，但在上層網路功能虛擬設備則與思科（Cisco）進行深度合作，透過與全球軟體大廠合作，進而拿下日本樂天電信設備建置訂單。

受新冠肺炎疫情影響，在防疫政策當道下，不只東京奧運喊卡，也導致日本樂天5G服務開台計劃延遲，身為主要供應商之一的廣達也受到牽連。

據了解，日本樂天5G服務很可能將在今年10月開台；楊麒令表示，因樂天原訂要在東京奧運前開台，但東奧延遲舉辦，讓樂天也沒急迫性建置，但從廣達自身來看，樂天案子後續接單狀況還是很好，看好樂天將在今年啟動5G服務。

廣達2016年成立電信團隊，成立至今團隊已達300多人，其中三分之一是軟體工程師，主要是打造具成本效益的電信基礎建設，及協助客戶降低維運跟建置成本。

面對5G浪潮，楊麒令強調，台灣過去都以硬體製造為主，面對雲端、5G的改變時，思維必須要有所轉變。我們怎麼藉著過去累積的硬體實力，和不同軟體業者，甚至整個生態系商業模式的改變一起前進，才能為過去一單接一單的代工模式帶來突破跟改變。