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3C家電展9月4日開展 爭取開學商機

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

「台北3C電腦電器空調影音展」將於9月4日開展，爭取家電及3C產品開學季商機，家電大廠大同（2371）、禾聯碩及資通訊大廠微星，以及3C通路的燦坤、全國電、順發參展，共計逾500個攤位，主辦單位目標締造12億元成交金額，因有疫情影響，績效跟去年持平。

主辦單位台北市電器公會理事長廖全平表示，此次銷售主力產品有冷氣、液晶電視、生活家電及娛樂家電等，疫情下，宅經濟、宅娛樂受到關注，將是帶動業績的一大助力，加上有振興券、貨物稅退稅的加持，目標維持去年的營收規模。

廖全平表示，單是家電產品的攤位達300個，加計電腦業者的，超過500個攤位，已經額滿了。由於去年同期的業績相當好，今年因有疫情影響的考量，四天展期的營收目標維持去年的12億元。

他說，宅娛樂促進液晶電視、影音類商品的銷售力道；在家自己料理餐飲，則有助帶動生活家電的業績；學子外宿小家電的小型冰箱、洗衣機、電扇等將也很受歡迎。此外，本次展覽，有許多智慧AI新品上市、電視買大送小、小家電千元有找、家電／筆電狂降萬元、福利品三折起，均是很吸晴的商品。

也是雅光電器董事長、中華民國電器商業同業公會全國聯合會理事長的廖全平指出，原本4月展出、延至7月的台北電器空調3C影音大展，出現報復性消費人潮，會場推出振興券可以預購產品，並受惠天氣炎熱帶動家用空調及夏季商品熱賣，此次家電展的業績可謂歷屆最好，比去年同期成長三成以上，締造新高，參展家電業者接單都很豐收。

家電 3C 疫情

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