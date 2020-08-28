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廣達：伺服器能見度看到明年上半年

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

伺服器產業因英特爾新平台轉換，導致不少台灣代工廠對第4季展望保守看待，惟廣達（2382）依然釋出樂觀展望，廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令今（28）日指出，沒感受到客戶拉貨趨緩，對今年下半年展望依然樂觀，且在英特爾（Intel）及超微（AMD）新平台需求帶動下，廣達訂單能見度已看到明年上半年。

英特爾預定今年下半年推出首款10奈米製程伺服器處理器Ice Lake，業界觀望新平台性能、價格，市場看好將帶動伺服器、資料中心及雲端等客戶更新機種。

不過，因今年第4季正值新舊產品空窗期，伺服器廠商大多處於觀望態度，因此第4季出貨量有進一步下滑可能，業界預期要等到2021年情況才會比較明朗。

楊麒令指出，第4季英特爾新平台出來，在廣達內部測試裡，Ice Lake 效能有達到一定的水準，因此第4季沒感受到客戶拉貨動能趨緩，訂單能見度甚至看到明年上半年。

除英特爾新平台帶動伺服器廠商更新機種，廣達也看好超微在今年底推出出研發代號Milan的伺服器處理器，在兩大晶片廠商爭相推出新平台下，帶動整體伺服器市場需求看佳。

楊麒令表示，從廣達自己客戶來看，超微處理器需求的確有增長，從NAPLES到ROME及Milan，真的有看到往上的趨勢，主要是超微在某些功能具備優勢，讓伺服器廠商願意採用其方案。

廣達一向樂觀伺服器業務，先前釋出下半年表現將優於上半年，全年雙位數成長趨勢不變。而需求之所以能維持高檔。主要是因資料量傳輸提升，加上影音、AR、VR 應用發酵，讓下半年傳統旺季可期。

從整體產業來看，研調機構TrendForce預估，在既有伺服器採購訂單暫緩下，第3季以Dell、HPE為首的品牌企業伺服器供應商開始下修全年出貨數字，預估第3季伺服器出貨量由原先的季衰退0.8%，下修至季衰退4.9%。

伺服器品牌廠在首季淡季效應後，第2季進行季節性回補，第3季原為傳統旺季，但因疫情使得企業資本支出減緩的效應發酵、市場缺少明顯的成長動能，導致伺服器品牌出貨量將呈現季衰退趨勢，主要品牌包含Dell、HPE、華為（Huawei）與浪潮（Inspur）預估均會出現近雙位數的出貨量季減幅度。

廣達

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