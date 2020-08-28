強茂將砸12億元資本支出 購置生產設備
二極體廠強茂（2481）於今（28）日宣布，擬投資12億元，分批資本支出以購置生產設備。
根據強茂公告，為配合業務拓展及因應客戶市場需求，相關資本支出將用於產能擴充、新封裝技術開發，以及車用產品擴產與製程優化，整體預計投資金額為12億元，資金來源是自有資金及銀行融資。
強茂前七月合併營收為55.85億元，年增6.9％，上半年每股純益為1.2元。
強茂今日股價小漲0.05元，以37.4元作收。
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