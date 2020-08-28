強茂將砸12億元資本支出 購置生產設備

上週四台股盤中重挫634點，有媒體說是中國在軍演，但軍演近來很頻繁，台股並沒有受到太大影響，而是華為的效應，造成台股與華為連結的供應鏈大受影響，造成的股價下跌所致，可以想見華為對台灣產業的影響力非同小可。

2020-08-28 11:48