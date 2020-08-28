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亞太經合會科技與創新論壇登場 陳俊聖分享台防疫成果

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

疫情蔓延全球，各地區在鎖國、封城及防疫政策影響下，經濟受到巨大衝擊。宏碁（2353）董事長陳俊聖受 ABAC（APEC Business Advisory Council，亞太經合會企業諮詢委員會)主席Rohana Mahmood之邀，代表ABAC及台灣於27日參加亞太經合會架構下科技政策與科技交流第十六次「科技與創新政策夥伴關係」論壇會議（16th APEC Policy Partnership on Science, Technology and Innovation Meeting）。

陳俊聖於席間對二十一個會員國、超過百位政府代表發表演講，主題為「Laying the Groundwork for Economic Recovery and Building Resilience」。針對疫情下如何促進亞太經濟復甦及未來發展，提供各經濟體科技及經濟相關政府單位建言，同時分享台灣如何運用科技防疫，成為全球標竿。

疫情延燒至今，在台灣每100萬人口中約有21名確診新型冠狀病毒，反觀全球則有超過3千名的案例；台灣防疫成效各國有目共睹，運用科技是重要的環節。陳俊聖進一步分享台灣成效和經驗，希望能提供亞太其他經濟體作為參考，共同度過疫情。

台灣在疫情的初期即採用口罩管制配給，甚至開發口罩地圖app，透明的資訊能有效降低民眾的恐慌。宏碁協助台灣疾病管制署（CDC）建立醫院感染管制即時通報系統，隨時掌握傳染病感染源，讓醫院政策制定者可調整防制傳染病策略及資源調整的行動。此外，宏碁利用人工智慧技術在智慧醫療上多有著墨，如檢測糖尿病視網膜病變，迅速篩選出潛在病患供醫師確認；透過模型建立和數據分析，流感感染擴散的預測系統也是防疫官員決策的利器；目前正建立以自然語言處理技術平台分析各國新聞，掌握全球傳染病的源起及演進，讓CDC得以超前部署，降低可能的疫情蔓延。

疫情 宏碁

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