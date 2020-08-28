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耐能智慧推新一代AI晶片 主打低功耗與高性能

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

由奇景、高通等投資的耐能智慧，於今（28）日宣布最新一代AI晶片KL720，強調可做為智慧設備的「最強大腦」，能夠智慧化識別「看到」或「聽到」的內容。

耐能的KL720，標榜可處理高達4K分辨率的圖像和1080p高分辨率的影片，與完整的自然語言處理，支持裝置抓取更多細節以進行精準臉部和語音識別，而且功耗低於其他同類型競爭對手的產品，以極低功耗為終端設備提供強大算力。

耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠說，當同類廠商還在推廣缺乏安全性的2D方案時，耐能已為更多的行業導入先進的3D AI技術，無論是汽車或烤麵包機等規格的設備，KL720都能滿足各種應用需求。

劉峻誠表示，KL720不僅擁有超低功耗與超高性能，同時也採用領先同業的AI算法，為智能設備開創全新的時代。也期待透過KL720的低成本，惠及更多的終端設備，得以利用邊緣AI的優勢保護用戶隱私，加上現有的KL520晶片，耐能很榮幸為市場提供最全面的AI解決方案與晶片產品。

耐能於2015年創立於美國聖地牙哥，為終端人工智慧提供軟硬體整合的解決方案，包括終端裝置專用的神經網路處理器及各種影像辨識軟體，可應用於大從自動駕駛、智能冰箱，小至門鈴或各式AIoT產品的需求。

耐能於2017年11月完成A輪融資，投資者包含阿里巴巴創業者基金、中華開發資本國際、奇景光電、高通、中科創達、紅杉資本的子基金Cloudatlas及創業邦。2018年5月與2020年1月，又分別完成由李嘉誠旗下維港投資領投的 A1 輪與 A2 輪融資。

高通 創業 阿里巴巴

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