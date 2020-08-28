迎戰國外OTT居劣勢 有線電視頻道盼鬆綁台劇播放管制

國外網路串流媒體（OTT）服務大舉來台開拓市場，壓縮國內有線電視頻道生存空間，國民黨立委洪孟楷上午舉辦公聽會為業者請命，盼鬆綁不必要的管制措施，提高有線電視頻道競爭力與公平性，國家通訊傳播委員會（NCC）承諾研究建議。

NCC電台與內容事務處處長黃金益表示，過去對於有線電視台黃金時段播放的電影完全沒限制，結果導致電影台重播率太高，「唐伯虎點秋香點了八百多次還在點」，內容產製走下坡，尤其韓流崛起後問題更嚴重，2016年才修法納管。

黃金益說，相關管制考量的不只消費者權益要保護，要求黃金時段要播放一定比例國產影片，就是要保護一塊最好的店仔面給本國影視播放，若沒有規定在特定時段播放，都會本土劇被放到離峰時段播放。

但黃金益也同意，當前因為新冠肺炎防疫已造成自製影劇製播困境，境外OTT搶食影劇播放大餅也確實有必要納入規範，後續會推動修法，「廣電要適度鬆綁，網路要適度納管」是大方向。

洪孟楷上午舉辦「新媒體競爭下本國有線電視頻道的生存空間？」公聽會，壹電視電影台台長李貞儀反映，現行規定電影台播放影片，新播比率要達20%，但國片在台灣困難，一部片光籌備都要好幾年，電影台要製作談何容易？

緯來電影台副理鍾惠貞也說，國片依規定要上映半年才可到有線電視頻道播出，但國內上半年送審國片只有9部（去年同期有54部），且全都沒有上映，電影台要購買國片要達到本土新播率有困難。

龍祥電影台協理王秋庸也說，今年電影台上半年只播放一部國片「老大人」，但在離峰撥出的收視率竟然比黃金時段好，現行限制一定比率新播國片必須在黃金時段播出規定有討論空間。

龍華電視總經理陳依君則提到，MOD平台上的電影台收視戶比有線台還少，但相關規定一致，每年有要18部電影新播影片，認為政府應要求台灣節目播出比而不是新播比，也希望新播比率與時間放寬。

國民黨立委陳玉珍表示，有線電視現在面臨新冠肺炎與人才競爭衝擊，新劇產出少，播出時段與比率卻限制多等內憂，又要應戰新媒體與大陸競爭等外患，NCC管理要與時俱進，「是威權時代就思維應該解除」，才能讓媒體環境更好。