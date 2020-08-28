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獨家／聯發科證實 已向美方申請繼續供貨華為
手機晶片廠聯發科（2454）於今（28）日證實，已經向美方提出申請，希望之後能繼續供貨給華為。聯發科午盤小漲逾1%，約565元。
依照美國日前公布的新政策，使用到美國技術的業者，在9月14日午夜之後，若想要供貨給華為，都必須提出申請。聯發科今日重申遵循全球貿易相關法令規定的立場，目前已經依照規定向美方申請中。
華為受到美方新的政策進一步箝制採購零組件，讓市場擔憂不只華為本身遭殃，相關供應鏈也可能會遭受波及。華為是在中國市場最為力推5G的手機品牌業者，也是聯發科的重要客戶，因此美方新政策消息一出，外界開始擔憂，聯發科後續營運若短少了華為的貢獻，會帶來多少影響。
不過在9月15日之前，聯發科持續正常供貨給華為，該公司日前也曾罕見在盤中發布重訊，表達對其短期營運無重大影響。
市場認為，在目前川普政府以中國議題為選戰重要主軸的氛圍中，即使業者向美方提出申請，何時能夠獲得許可，仍是廠商本身無法控制的變數。
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