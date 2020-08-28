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「如果華為逃生門被鎖死」謝金河分析未來影響

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
美聯社
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財信傳媒董事長謝金河以「如果華為的逃生門被鎖死⋯⋯」為題發文表示，如果川普下定決心要把華為的逃生門封死，將會影響華為一年大約2億支手機的出貨量，接下來要觀察的是華為還有沒有活路?原本的手機市占落誰家?及聯發科(2454) 角色；他認為，「過去從未在蘋果供應鏈扮演任何角色，未來在印度低價手機市場，也許聯發科可以努力看看」。

謝金河最新臉書發文以「如果華為的逃生門被鎖死⋯⋯」為題，他指出，上周四台股盤中一度重挫634點，有媒體說是中國在軍演，但軍演近來很頻繁，台股並沒有受到太大影響，其實是華為的效應，造成台股及華為供應鏈大受影響，股價下跌所造成，可以想見華為對台灣產業的影響力非同小可。

謝金河表示，最明顯的是聯發科股價從763元跌至551元，市值蒸發逾3,000億元，主因聯發科4G手機晶片在華為市占率達50~54%，5G晶片占60~63%，從去年5月美國祭出禁令以來，聯發科對華為出貨比重增加36%，比高通的30%高。

謝金河認為，如果川普下定決心要把華為的逃生門封死，將會影響華為一年大約2億支手機的出貨量；接下來要思考的是華為的逃生門被鎖住，是不是就此退出江湖？川普有沒有能力對華為造成一槍斃命的效果？華為的手機及手機晶片廠海思有沒有活路？

謝金河說，第二點是物質不滅定律，如果華為果真被鎖喉，2億支手機的市場會落誰家？目前看起來，小米似乎已挺身而出，小米股價大漲11.43%(8/27)，創21.75港元波段新高，小米從3月9.2港元起漲，已經大漲一倍多，小米公布財報，第2季淨利44.98億人民幣，成長130.8%，小米的手機排在華為，三星，蘋果之後，高居全球第四。

謝金河認為，如果華為被鎖喉，中國市場將被小米、Oppo、Vivo瓜分，小米可能是最大受益者。最近相機鏡頭模組廠舜宇光學公布上半年浄利只有3.2億人民幣，衰退58%，除了舜宇，台灣的大立光也十分不理想，看起來華為力道正式減弱。

謝金河強調，第三點則是聯發科，這回受到華為的衝擊很大，如果華為力道減弱，剩下的中國手機品牌市場，聯發科必須更積極搶進；另外，蘋果一定卯足全力打入印度低價手機市場，蘋果要生產低價手機必須借助台灣代工廠商，聯發科過去從未在蘋果供應鏈扮演任何角色，未來在印度低價手機市場，也許聯發科可以努力看看！

華為 手機 聯發科

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上週四台股盤中重挫634點，有媒體說是中國在軍演，但軍演近來很頻繁，台股並沒有受到太大影響，而是華為的效應，造成台股與華為連結的供應鏈大受影響，造成的股價下跌所致，可以想見華為對台灣產業的影響力非同小可。

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