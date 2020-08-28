夏普斥資3.9億美元 收購JDI白山廠
日本夏普今（28）日宣布，斥資3.9億美元（約412.23億日圓）併購JapanDisplay Inc（JDI）旗下白山廠，交易案預計將於今年9、10月完成。夏普指出，透過次宗交易案，將有利於夏普擴充產能，並開發下一代顯示器。
夏普收購JDI白山廠，本次交易案涵蓋廠房、土地及附屬設施，交易金額為3.9億美元，業務內容則有中小尺寸面板的設計與製造研發，交易案預計將於今年9、10月完成。
夏普會長戴正吳指出，夏普身為東京證券交易所第一部上市企業，其職責是為日本社會做出貢獻， 經過長達一年時間的交涉協調，我們這次已經達成了公平和雙贏的結果。
戴正吳強調，自己有信心該協議不管在擴充產能上還是針對下一世代顯示器的開發上，將對夏普整體的顯示器事業有加分的效果。
夏普會長戴正吳今年初就曾公開對外表達對收購白山廠的意願，並透露長期計畫是將夏普面板事業分拆上市。
JDI白山廠位於日本石川縣，當初砸下約1,700億日圓建置，規劃用於生產智慧手機的液晶面板，客戶主要為蘋果iPhone，惟後來面板銷售不振，導致該廠嫁動率低迷，自去年7月後已停止生產。
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