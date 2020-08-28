評估英特爾外包訂單可能2022年才實現 外資降評台積電

台積電（2330）是台股指標，有外資考量到英特爾委其代工的可能性，可能要到2022年才會實現，因此對其降評，惟同時提高目標價。另外，也有外資調降日月光、京元電與聯詠的目標價。

部分外資對於華為與聯發科供應鏈態度轉為保守，不過對於聯發科在5G市場占有的位置仍有信心。同時對於部分蘋果供應鏈成員，如台積電等，則看好將提升在高階產品領域的市占率，受惠於蘋果後續銷售。

外資預期，如果華為最終流失市占率，蘋果與三星有機會得利。只是中國的5G手機市場推展，可能會受到一小部分衝擊，畢竟華為是動作最積極的手機品牌業者。不過目前看來，華為事件似乎不會影響中國的5G建設進度，因為華為方面看起來應該有一年的零組件庫存，其他如中興的基地台也應該可以補位提供市場需求。

另外，有部分外資提到，原本外界期待台積電將有英特爾釋出代工訂單可進補，不過現在評估，相關商機可能要到2022年才有機會實現，且不排除短期內部分客戶可能有庫存調整現象。但是整體而言，台積電仍會因為大啖5G與HPC相關商機，而維持成長動能。

外資提到，假設台積電可能於2022年利用3奈米製程為英特爾製造旗艦CPU，可能為其帶來額外超過20億美元的業績。