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半導體庫存風險大！外資開出台積電降評第一槍

慧榮關心偏鄉弱勢 協助打造遠距教學

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技，攜手橘子蘋果兒童程式學苑，贊助台中石岡奇歷兒少之家及新竹五峰桃山國小遠距教學設備與課程。

慧榮科技長期關懷偏鄉弱勢兒少，發現這些孩子們，在電腦學習資源上嚴重不足。為了讓偏鄉弱勢學童能在起跑點上擁有更多學習的機會，特別邀請目前台灣最具規模的兒童程式教育團隊橘子蘋果共同參與，提供遠距程式教學，慧榮科技則贙助因應課程短缺的電腦硬體設備，希望透過遠距程式教學，為學習資源不足的偏鄉弱勢兒少帶來更多學習機會，並激發其對學習程式的興趣，提升未來競爭力。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，該公益專案起源於一位同仁子女，長期參與偏鄉修繕公益活動及推動縮短城鄉教育差距，他發現到偏遠地區小孩在電腦教學資源很缺乏，主動接洽橘子蘋果並討論最合適的課程。

苟嘉章進一步說明，慧榮科技長期以來都鼓勵同仁參與社會公益活動，並成立志工社來推動公益服務，為了將這樣的精神能傳承到同仁子女們身上，我們今年特別推出子女公益圓夢計畫，鼓勵同仁子女可以主動發起及參與社會公益活動，讓他們從小就培養關懷社會、幫助弱勢的愛心與熱情。

偏鄉 公益活動 蘋果

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