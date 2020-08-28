土洋對作聯發科 投信自營商連8賣
手機晶片廠聯發科（2454）近期股價受到華為議題因素干擾，目前呈現土洋對作狀態，外資在近8個交易日對其買超6天，目前呈現連三買局面，但投信與自營商在美方對華為新政策出爐以來的8個交易日，已聯手持續賣超。
由於華為議題一開始發酵時，外資單日對聯發科賣超8,300多張，所以8月18日從8月18日至昨（27）日，外資累計小幅賣超聯發科980張。至於投信與自營商，這段期間則各累計賣超4,200多張與1,500多張。
聯發科股價已連兩日收黑，今日早盤股價小漲，走勢仍偏弱，目前處於周線、月線與季線之下。
美方對華為新政策日前提出時，聯發科曾表達對短期營運無重大影響。
聯發科本季業績將挑戰歷史新高，該公司預期，以美元對新台幣匯率1比29.2元來計算，第3季營收將落在825億至879億元之間，約季增22％至30％，與去年同期相比，則增加23％到31％。
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