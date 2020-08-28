半導體庫存風險大！外資開出台積電降評第一槍

台積電（2330）基本面壯大，外資圈一面唱多後，大和資本最新報告，擔憂半導體庫存調整將衝擊台積電明年第1季表現下滑，率先下調投資評級為「持有」，目標價調整至400元，開出權王降評第一槍！利空衝擊加上亞股疲弱，台積電今天早盤一度大跌2%，拖累大盤摜破月線12,750點。

大和報告中以「最後一個還沒被擊垮的巨人？」作為降評台積電主標，直指產業庫存風險連權王都很難全身而退。半導體產業分析師徐禕成指出，前一波英特爾大單有望外包利多，拉抬台積電強漲一波，但大和資本預期，英特爾訂單2022年才正式下給台積電，反觀半導體庫存調整風險將在年底到明年顯現，前景可說是「長多卻中空」。

徐禕成指出，英特爾後年將採用台積電3奈米，生產自家旗艦級、外稱Meteor Lake的CPU晶片，相關訂單可額外帶動台積年營收增加6%、大約26億美金，另外若英特爾全面外包，潛在收入更上探130億美金，相當於台積電2020年營收三成之多。大和對此兩情境下的台積電目標價，分別推估440元及520元。

但徐禕成分析，英特爾大單還沒到，台積電將先面臨半導體庫存調整風險。外資圈先前已有不少探討華為禁令，可能導致智慧機銷售下滑及產業庫存拉高的狀況，但多數認為台積電先進製程領先，應不致受到太大衝擊。

大和則認為，台積電第4季雖不會像其他半導體廠顯現庫存調整衝擊，但影響只是晚一點浮現，明年第1季台積電展望恐低於預測，不過，後續在台積電5G、HPC訂單成長，仍會重拾成長動能。為此大和上修今年台積電每股純益預測5%，下修明年預測5%。

大和最新對台積電2020-2022年每股純益預估18.9元、18.5元、21.7元，2021年從成長轉「衰退」。徐禕成強調，對台積電長線還是看好，但現在股價漲到450元上下，已充分反映英特爾利多，上檔不大；下修投資評級。