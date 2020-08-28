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武漢弘芯疑陷斷鏈危機 傳踩雷兩台廠齊挫

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

中國大陸半導體大廠武漢弘芯半導體傳出資金斷鏈危機，市場傳出台系供應鏈廠商帆宣（6196）與亞翔旗下亞翔系統集成科技（蘇州）遭拖欠款項，台廠恐踩雷的消息，衝擊今（28）日兩公司股價開低，帆宣早盤大跌逾半根停板。

針對武漢弘芯資金恐斷鏈的消息，帆宣表示對營運沒有影響，一直跟客戶密切溝通，但細節不便說明；亞翔則未回應；帆宣今日以109元開出，下跌7元，早盤一度下滑至105.5元，盤中跌幅8.18%；亞翔以29.2元開出，下跌0.9元，一度下探至28.2元，盤中跌幅4.81%。

帆宣今年前7月合併營收131.3億元，年減4.4％，上半年每股純益為2.54元，獲利表現優於去年同期，亞翔今年前7月合併營收72.1億元，年減21.4％，上半年每股純益0.73元。

半導體 營收

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