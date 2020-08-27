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科技部：補助台大公衛計畫 後續若變更須提出申請

中央社 / 台北27日電

彰化血清抗體研究今天公布，台大公衛學院教授詹長權表示，科技部曾建議把研究新冠肺炎納入補助計畫。科技部回應，當時僅提問這項可能，強調計畫後續如果變更，仍須提出申請以符合相關規定。

台灣大學公共衛生學院和彰化縣衛生局合作COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）血清抗體檢測，今天公布期中報告，詹長權在「彰化縣抗體血清調查報告」記者會中表示，今年2月的群體健康研究中心指導委員會議中，科技部建議把新冠肺炎研究放入計畫中。

科技部說明，2018年起與教育部共同補助台灣大學的「群體健康研究中心」，依「科技部重點補助大學特色領域研究中心專案計畫執行作業規範」規定各研究中心應該另外訂出營運管理規章，並設置研究中心指導委員會，督導研究中心的營運管理，提供相關業務推動的諮詢、建議、交流及進度考評。

科技部表示，群體健康研究中心在今年2月5日召開指導委員會時，由科技部人文司司長林明仁擔任主持人，時值疫情緊張時期，有指導委員提問「肺炎是否有加入這項計畫的可能」。

詹長權當時回應兩點，一為未來可規劃進行SARS、MERS及2019-nCoV的歷史演化，對社會人文及健康短期及長期衝擊評估；利用網路公開資料庫，以傳染病的健康觀點及社會人文相關因素，建立完整的數學模式，探索新興傳染病毒的傳播模式及流行病學特徵，並預測國際及國內流行趨勢等。

其次，為因應疫情，執行中的子計畫已配合彰化縣衛生局防疫團隊，進行網路公開大數據資料分析大陸及國際疫情，以提供台灣防疫政策更有利的實證依據。

科技部表示，研究單位後續執行或變更科技部補助計畫，仍需遵守「人體研究法」及「科技部補助專題計畫作業要點」規定。如果有涉及人體研究，依規定仍須提出IRB（研究倫理委員會）的申請，核准後才能實施。

科技部 肺炎 台灣大學

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