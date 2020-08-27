開學採購防疫優先 乾洗手搜尋量飆

全台學生超過426萬人，即將迎接開學採買旺季，Yahoo奇摩電商買氣飆升。根據Yahoo奇摩統計，防疫成開學備戰重點，Yahoo奇摩拍賣「乾洗手」商品搜尋量攀升1.7倍，Yahoo奇摩超級商城的口罩則是十大採購項目第一名。

Yahoo奇摩購物中心觀察，時下家長對於兒童成長的重視反映在消費行為上，兒童機能用品買氣暢旺，如兒童氣墊跑鞋、輕量護脊書包、食品級與抗腐蝕安全材質的不鏽鋼碗。幼兒學習用品以點讀筆為銷售主力，帶動相關搭配商品業績如手指觸控書、點讀掛圖等；小一書包年業績翻倍成長，以機能型的輕量護脊書包為主流。

在大學生部分，台灣的大學陸續於9月中開學，許多新生開啟外宿生活，連動小家電、家具、3C、機車等用品買氣攀升。Yahoo奇摩購物中心觀察，主打高性價比萬元內即可入手的手機及電競旗艦手機相當受歡迎，筆電則以電競與商用系列業績增幅度較高；外宿自煮需求，也帶動電子鍋、微波爐、快煮壺等外宿小家電銷量飆漲近3倍。

Yahoo奇摩超級商城觀察，學生趁開學前整理宿舍環境，帶動DIY家具如衣櫥、收納鞋櫃、租屋床墊床組、電腦桌椅等銷售顯著成長。而暑假結束前夕，陸續考取駕照、晉升機車族，促動「機車」業績月成長8成，其中因政府ABS機車補助將於年底退場，推升「ABS車款」買氣。