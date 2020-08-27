生活市集強化消費者體驗 發展內容社群電商

創業家兄弟旗下電商平台生活市集宣告進軍內容社群電商，成為台灣本土首家在App發展內容與社群的電商品牌，全新「夯動態」於生活市集App正式上線。即日起在生活市集App可點選「夯動態」欄位觀看內容並進行按讚、留言、分享等互動。根據目前站內數據顯示，「夯動態」試營運近一個月，美食類內容最受用戶共鳴，互動數較其他內容高出25%左右。

生活市集指出，「夯動態」以多元內容經營為主，將品牌吉祥物「夯吉」擬人化並與用戶互動，提供使用者美食、趣味、生活、時事等多元化高品質的創作內容。期望以創意內容為消費者創造出更多價值，推升使用者的App瀏覽體驗，強化用戶黏著度，在「精準的個人化商品推薦」之外，透過「多元化的創意內容」創造持續性的眼球經濟，進而打造出屬於生活市集的社群生態圈，更藉由多元的互動大數據強化CRM，讓生活市集成為一個更有溫度、更生活化且備受信賴的電商品牌。

近年來，生活市集在社群經營方面，以Facebook粉絲專頁、Instagram帳號創造內容、與粉絲互動，進而實現新客導流。今年強化「為用戶創造出更多價值」下半年正式成立「內容行銷部」，搭配「社群部」共同生產內容與創意。根據目前站內數據顯示，「夯動態」試營運近一個月，美食類內容最受用戶共鳴，互動數較其他內容高出25%左右，日前推出「父親節徵稿」藉由App向爸爸告白活動，以及「一句話鬼故事大賽」等，讓用戶可以分享留言互動並抽好禮的活動機制，用戶回響頗佳，與傳統型的活動機制如「轉盤」、「好康天天抽」相較，新用戶數是前述兩個活動的近4倍，顯見用戶對於內容型的活動甚感興趣。