飛利浦耳塞式真無線耳機 播放時間可達18小時

飛利浦推出TAT1215耳機不僅無線，更擁有長達18小時的播放時間，其搭配的輕巧充電盒可放入貼身牛仔褲口袋中。該款耳機提供IPX4等級防水潑濺及抗汗功能，音質不僅動聽，更可舒適入耳及輕易觸控。長時播放特色讓您可以隨時隨地沉浸在喜愛的樂音中。此款耳機提供黑和白兩種顏色選擇。

飛利浦表示，TAT1215貼合輕巧的設計讓您享受真正舒適的搖滾樂音。其柔軟且可替換的耳塞護套有助於找到舒適的耳內貼合度，幾乎忘了它的存在。透過輕薄的6公釐釹磁石驅動器，享有令人耳目一新的清晰聲音與渾厚低音，迴音消除功能更確保您在通話時擁有無迴音干擾的清楚聲音及連線。

可享受全日長達18小時的樂音－單次充電播放6小時，使用充飽電的充電盒可再享有額外12小時，且充電盒可透過USB接頭進行快充。無論您在何種天氣進行任何活動，IPX4防水等級使好聲音不間斷播放。

飛利浦指出，無需拿出手機，輕觸TAT1215耳機上按鈕即可調整音量、跳過或暫停曲目、接聽或拒接來電。內建麥克風搭配迴音消除功能，使您無論在工作聚精會神或閒暇放鬆之時，都能費力擁有無比清晰的通話品質。

此外，無需擔憂繁瑣的藍牙設定，智慧配對能自動找到您的手機及其他藍牙裝置，當開啟藍牙功能時，該款耳機即可立即配對，且在配對完成後記憶前次配對的裝置。