慧榮攜手橘子蘋果 贊助偏鄉遠距教學資源
在美掛牌的NAND Flash控制晶片廠商慧榮於今（27）日宣布，攜手橘子蘋果兒童程式學苑，贊助台中石岡奇歷兒少之家及新竹五峰桃山國小遠距教學設備與課程。
慧榮表示，該公司長期關懷偏鄉弱勢兒少，發現他們在電腦學習資源上嚴重不足，因此邀請目前台灣最具規模的兒童程式教育團隊橘子蘋果共同參與，提供遠距程式教學，慧榮則贊助電腦硬體設備，希望為偏鄉弱勢兒少帶來更多學習機會，並激發其對學習程式的興趣，提升未來競爭力。
慧榮總經理苟嘉章指出，上述公益專案起源於一位該公司同仁的子女許哲維，他長期參與偏鄉修繕公益活動及推動縮短城鄉教育差距，發現偏遠地區小孩在電腦教學資源很缺乏，主動接洽橘子蘋果並討論最合適的課程。慧榮長期都鼓勵同仁參與社會公益活動，並成立志工社來推動公益服務，為了將這樣的精神傳承到同仁子女們身上，今年特別推出子女公益圓夢計畫，鼓勵同仁子女可以主動發起及參與社會公益活動，從小培養關懷社會、幫助弱勢的愛心與熱情。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言