宏觀本季業績 有望大增

射頻晶片業者宏觀（6568）於今（27）日舉行法說會，該公司走出第2季營運谷底，7、8月出貨情況明顯增溫，法人估計，其本季業績將回到旺季水準，有望與去年同期相當，因此等於將比第2季大幅增加八成以上。

宏觀上半年營運受到新冠肺炎疫情衝擊，合併營收為3.95億元，年減30.3％，每股純益為1.99元。

宏觀目前有五大產品線，在TV矽晶調諧器方面，宏觀總經理李永健提到，上半年出貨情況受到新冠肺炎疫情影響，7、8月相關出貨已回溫。至於機上盒（STB）業務，上半年出貨也遭到延遲，但客戶訂單都沒有取消，7、8月也已開始交付之前延遲的訂單，估計9月可回到旺季水準。

另外，宏觀在衛星低雜訊降頻器（LNB）產品方面，李永健說，上半年營運商市場受到疫情衝擊大，下半年應可逐漸回溫，至於零售市場則沒有受到太多影響。

至於新發展的物聯網業務，宏觀提供物聯網單晶片方案，另外該公司也切入物聯網相關特殊應用IC（ASIC）設計服務，預期下半年將會有ASIC相關業績認列。

在光纖業務方面，宏觀上半年相關業績占比約3％，估計後續比重將增加，目標是2年內要將占比提升到一成以上。