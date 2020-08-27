十銓推兩款固態硬碟 擴大儲存容量新首選

針對使用者的不同升級儲存容量需求，記憶體模組及品牌大廠十銓科技（4967）今日推出高相容性的M.2 2280規格、PCIe Gen3x4介面的MP33 PRO M.2 PCIe 固態硬碟以及使用先進SLC Caching技術的CX1、CX2系列2.5吋固態硬碟，兩款固態硬碟儲存容量齊全，除提供穩定的效能表現，同時是擴大儲存容量的新首選。

MP33 PRO M.2 PCIe SSD採用PCIe Gen3x4高速介面，及高相容性M.2 2280規格，最高讀寫速度可達2,100/1,700 MB/s，4K IOPS 220,000的隨機讀寫能力，使處理資料效率能大幅提升，針對專業使用者所推出最高2TB大容量，可滿足創作者及玩家需要大量素材的儲存空間，而其中內建智慧演算法管理機制，能確保運作效率，在速度躍昇及資料儲存方面更加穩定可靠。

CX系列2.5吋固態硬碟主打入門裝機首選，使用先進的SLC Caching技術，具備優於傳統硬碟四倍的540/490 MB/s的讀取速度，CX全系列固態硬碟分別提供 240GB至1TB等容量，耐震防摔的特性更能提升使用壽命。先前推出之EX系列固態硬碟則針對進階選購，十銓為提供消費者多重完整的產品線可做選擇，建立TEAMGROUP家族化產品線，針對不同的升級裝機設備，提供入門至進階的各式解決方案，各種需求一次滿足。