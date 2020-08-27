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慧榮攜手橘子蘋果 助改善偏鄉弱勢兒少學習環境

經濟日報 / 記者簡永祥／即時報導

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技(SIMO) 攜手橘子蘋果兒童程式學苑，贊助台中石岡奇歷兒少之家及新竹五峰桃山國小遠距教學設備與課程。

慧榮長期關懷偏鄉弱勢兒少，發現這些孩子們，在電腦學習資源上嚴重不足。為了讓偏鄉弱勢學童能在起跑點上擁有更多學習的機會，特別邀請目前台灣最具規模的兒童程式教育團隊橘子蘋果共同參與，提供遠距程式教學，慧榮科技則贊助因應課程短缺的電腦硬體設備，希望透過遠距程式教學，為學習資源不足的偏鄉弱勢兒少帶來更多學習機會，並激發其對學習程式的興趣，提升未來競爭力。

慧榮總經理苟嘉章表示：「該公益專案起源於一位同仁子女-許哲維同學，他長期參與偏鄉修繕公益活動及推動縮短城鄉教育差距，他發現到偏遠地區小孩在電腦教學資源很缺乏，主動接洽橘子蘋果並討論最合適的課程。」

苟嘉章進一步說明：「慧榮長期以來都鼓勵同仁參與社會公益活動，並成立志工社來推動公益服務，為了將這樣的精神能傳承到同仁子女們身上，我們今年特別推出子女公益圓夢計畫，鼓勵同仁子女可以主動發起及參與社會公益活動，讓他們從小就培養關懷社會、幫助弱勢的愛心與熱情。」

奇歷兒少之家執行長郭碧雲表示：「孩子們第一次體驗遠距教學，大家都非常興奮，短短兩小時課程即可完成一個小遊戲，無形中增加了孩子們的自信與成就感，更培養邏輯思考能力。這次很感謝慧榮及橘子蘋果的贊助，讓孩子們有機會學習程式設計，對孩子們來說是非常難得的經驗與學習機會。」

奇歷兒少之家隸屬於張秀菊社會福利基金會，主要安置12-18歲受虐、失依的兒少，透過多元教育帶領高關懷的兒少認識自己、突破現狀，並在課程及活動中，提升學習力及就業力，創造更多的正向經驗與善的循環，同時具備良好的生存能力，使孩子們能夠適應瞬息萬變的社會，勇敢面對未來的挑戰。

苟嘉章特別在26日親臨奇歷兒少之家了解孩子們上課情況及學習環境，奇歷兒少之家特別致贈感謝狀，除了感謝捐助遠距程式教學，也感謝慧榮科技在奇歷兒少之家建立新大樓急需協助時，贊助100萬元為孩子們打造一個舒適的生活環境。

偏鄉 蘋果 公益活動

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