詮欣三大動力推升 明年業績看增30%

連接器線材廠詮欣（6205）獲白牌雲端伺服器訂單，間接打入美國雲端供應商供應鏈，同時，新增日本，美國與中國大陸的自駕車ADAS相關連接器與連接線訂單，加上原本機器人手臂需求暢旺，三大新的動力，推升該公司業績自2020年9月起逐步上揚，預估2021年營收將看增30%。

詮欣董事長吳連溪今日表示，該公司積極轉型，研發新產品，2019年是營運谷底，2020年上半年業績已經看到上揚，第2季毛利率站上34.89%，是好幾年來的新高，預估自2020年9月開始，業績逐步上揚，2021至2022年將一路長紅，進入新產品帶動的成長期。

受惠新冠肺炎疫情，詮欣的工控電腦產品2020年爆發性成長，2021年持續看好，尤其歐洲客戶要求工廠高度自動化，大量拉貨，對機器人手臂的需求暢旺，訂單可以延續到2021年。2020年前七個月，工控占營收比重已達50%，2019年為35%。

在5G資料中心方面，詮欣也打入白牌伺服器廠緯穎，緯穎兩大主力客戶為臉書及微軟，近期又新增亞馬遜。詮欣過去在雲端資料中心，主要出貨100G的連接器與連接線，給交換器與伺服器使用，現在將出貨400G的產品，而且5G基地台不斷建設，也同步推升需求。5G資料中心目前占詮欣營收比重不到5%，2021年可以達到10%至20%。

在自駕車與ADAS方面，吳連溪說，過去該公司是出貨歐洲車廠的影音產品，這第一代產品已進入尾聲，詮欣已開發出ADAS的鏡頭，感測器，雷達，光達等連接器與連接線，以及車用的Type C，將出貨到美洲，日本與大陸的車廠。目前車用產品占營收比重6%到8%，2021年營收占比將超過10％，2022至2023將占兩到三成比重。

為了迎接新的訂單，他說，2020年資本支出前七個月已超過4000萬元，過去是每年3000到4000萬元，預期2020年資本支出將成長60%至70%，並在台灣擴增產能，以高度自動化來生產，降低生產成本，解決人力不足的困境。