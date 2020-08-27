宏碁攻AI 鎖定四大應用、五場域

宏碁（2353）強攻AI人工智慧，近一年全新打造AI辨識應用服務強調模組化、可彈性客製為賣點，積極切入四大智能應用及居家、校園、展館、零售、院區等五大場域，首波攜手歐加智能，合推智能家居業務。

宏碁今（27）日攜手歐加智能於台北室內設計材料大展展示智慧空間的全新面貌，透過歐加智能E-BOX雲端系統串連，結合宏碁AI智能安防、家務系統進行辨識偵測互動，同時搭配宏碁Air Monitor Pro 空氣品質偵測系統，隨著疫情肆虐之際，也加入全新的防疫應用宏碁AI智能移動式感溫報到系統。

宏碁泛亞營運總部台灣區營運長張世欣指出，過去影像辨識AI應用偏重工業領域，但隨著感測與AI技術的精進發展，降低門檻快速轉進民生應用領域，將造成另一股市場驅動力，尤其近期疫情帶動零接觸的科技應用，更帶來市場巨量需求。

張世欣表示，宏碁AI團隊經過1-2年研發可客製化的AI應用，打破客戶對AI辨識應用價格高不可攀或執行複雜的疑慮。

宏碁AI應用主要聚焦四大領域，包含AI智能移動式溫感報到系統、AI智能安防系統、AI智能借閱系統及AI智能精準投放系統，具體應用在智慧校園、智慧零售、智慧居家、智慧院區及智慧展館等五大場域。

宏碁目前AI應用主要市場在台灣，操作方式是從先看到市場需求，再回頭打造解決方案，目前商業模式是先以企業為主，未來也不排除跨入一般消費市場。除了與歐加智能合作智能家居外，也與海博特、欣寶等廠商，在空氣品質應用合作。

宏碁過去幾年已協助自駕車、智慧醫療等專案進行AI技術導入與研發，團隊組成主要以數據分析師及AI核心工程師與平台前後端工程師為主，可以為客戶量身打造整體解決方案。近一年全新打造AI辨識應用服務強調模組化、可彈性客製。