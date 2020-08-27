聯發科智在家鄉競賽 參賽件數創新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

聯發科（2454）的「智在家鄉」數位社會創新競賽，於今年邁入第3屆，雖然面臨新冠肺炎疫情衝擊，但來自台灣各地參與熱度不減反增，總共收到418個團隊作品，參賽件數創新高，組隊人數超過1,700位，涵蓋台灣184個鄉鎮，包括外島金門、馬祖都有團隊參賽。

聯發科於今（27）日公布入圍決賽的20組團隊，各隊除獲得入圍獎金外，並將開展培訓與導師陪伴計畫，由聯發科高階主管擔任專業導師，於年底角逐首獎100萬元的殊榮。

聯發科董事長蔡明介表示，新冠肺炎疫情如同對社會的壓力測試，不尋常的考驗更能看到創新的價值。本屆參賽作品件數創新高，是民間無所不在的創新力量累積，來自於台灣社會平日深厚的科技素養。同時由於疫情控制相對穩定，也有利於參賽團隊順利完成作品。

蔡明介強調，「智在家鄉」賽事的初衷，是希望經營創新交流的平台，鼓勵跨領域合作，善用科技的力量解決社會問題。

本屆「智在家鄉」參賽議題面向廣泛，包括農業、文化保存、長照、環境、社區營造等，也包括多件防疫相關作品。評審委員台大智活中心策略長賴宏誌指出，今年作品的特色之一，是投入在地程度高，許多團隊其實已深耕在地多年，「與過去兩年相比，除了接地氣，更有抓地力」。

另一位評審委員開拓文教基金會執行長蔡淑芳則認為，之前賽事作品中不少有「為了比賽而找答案」的傾向，今年有更高比例的作品專注於「先了解地方問題，再思考工具」。

聯發科 疫情

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