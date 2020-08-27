長輩酸「台積電只代工不創品牌」 內行點甩開三星關鍵

有「護國神山」之稱的台積電，是台灣晶圓代工半導體的龍頭，日前股票也是持續創下收盤新高，討論度居高不下，但有網友就表示，家中長輩認為台積電再怎麼厲害，卻也只是代工而已，不知道創立品牌，讓他相當不服氣，不禁問到「該如何反駁？」。

原po在「PTT的Gossiping」版上發文說到，家裡長輩認為台積電就只知道代工，不知道創立品牌，常常會有酸台積電的言論，且原po搜尋一下Line的留言後發現，原來蠻多人都是這樣想的，還有人酸「蘋果不會做晶片賺比你台積電更多，可悲」，讓原po感到有點難以反駁，詢問網友到底該怎麼辦？

貼文一出後，引起網友熱烈討論，許多網友都認為台積電堪稱代工界的霸主，有網友就舉例像三星與HTC等品牌，雖創立品牌，但現在看來，也未較為成功，並點出台積電能甩開三星的關鍵就是「堅持只做代工得到的客戶信任度，如果台積電自創品牌絕對不會比現在成功」。

另外，貼文也釣出內行人，指出台積電早就不只是代工，更多的是獨佔技術，台積電的獨佔領先技術與良率，是重要產業，「台積電的積體電路是重中之重的電路板上的心臟，又由於此心臟太精密，連工法及做工也是個機密」。

許多網友也紛紛認同回應「世界第一的代工，又不是誰都有辦法做晶圓的」、「有些想代工還沒那個能力」、「不用反駁，低調買進就好」、「代工代到利潤高、一堆公司排隊求你做」、「哪家代工廠可以支付大部分的員工年薪百萬？」、「沒有台積電，全世界少了50%以上的高階晶片」。

不過也有部分網友反駁，認為「的確是代工，比較高級的代工」、「奴隸界的霸主啦」、「台積電很強，但蘋果也確實賺很大，畢竟它是賣品牌的」、「講老實話就是高級代工，如果是外國公司可能就被制裁了」。