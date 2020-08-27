TrendForce：第2季NAND Flash營收季增6.5%

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，第2季NAND Flash產業營收受惠遠距服務與雲端需求驟增，帶動PC、Server出貨表現，使得第2季位元出貨量及平均銷售單價均較上季微幅增加約3%，帶動NAND Flash產業營收達145億美元，季增6.5%。

儘管Chromebook標案、蘋果新機與遊戲新機上市等需求挹注，然伺服器與資料中心客戶則以去化半成品庫存為主，減緩採購動能，而PC OEM庫存同樣充足，且對後市看法轉趨保守。

另考量到長江存儲（YMTC）市場能見度持續提升，迫使現有供應商積極擴張產能與提升產品規格，預期第3季NAND Flash將供過於求，各類產品合約價轉跌，總產值將與本季約略持平。

其中三星電子（Samsung）方面，儘管有Client與Enterprise SSD需求挹注，然疫情使智慧型手機與零售通路需求降溫，導致第2季位元出貨仍較上季下跌近3%，平均銷售單價上升近5%。在價增量跌的狀況下，整體NAND Flash營收達45.42億美元，相較第1季呈持平走勢。

鎧俠（Kioxia）儘管有Enterprise SSD與遊戲機新機備貨的挹注，仍不敵智慧型手機需求下降的壓力，最終導致位元出貨表現不理想，較上一季下跌近4%。而在平均銷售單價方面，受惠於整體市場缺貨，仍有小幅度的上漲，整體營收為24.88億美元，季減3.1%。

威騰電子（Western Digital）受惠於PC、Server需求推升SSD銷量，且去年底已預先調降對行動裝置的出貨，得以減緩疫情衝擊，使第2季位元出貨季增8%，平均銷售單價則與上季約略持平，增幅僅約1%，推升第2季NAND Flash營收達22.38億美元，季增8.6%。

SK海力士（SK Hynix）的Enterprise SSD藉由美系資料中心客戶導入，2020上半年出貨顯著提升，第2季位元出貨季增長超過5%，平均銷售單價也較上季增加8%，推升其NAND Flash營收達16.94億美元，季增17%。

美光（Micron）則受Enterprise SSD銷售額倍增的帶動，第2季NAND Flash營收達16.65億美元，季增10%，位元出貨季增長7%。另對通路的wafer銷售比重再度下降，加上市場供貨吃緊，平均銷售單價也進一步上升近3%。

至於英特爾（Intel）長期耕耘Enterprise及Client SSD，因疫情導致許多客戶訂單延宕至第2季，推升其位元出貨季增近25%。然訂單多半於上季完成協議，銷售單價業已底定，第2季NAND Flash營收達16.59億美元，季增24%。