聯發科祭百萬獎金 智在家鄉競賽參加人數歷年新高

IC設計龍頭聯發科（2454）祭出百萬獎金招募民間創意好手，一年一度「智在家鄉」數位社會創新競賽，今年雖面臨疫情衝擊，但來自台灣各地的參與熱度不減反增，組隊人數超過1,700位，總計收到418個團隊作品，參賽件數創下歷年新高。

聯發科「智在家鄉」創新競賽是向民間招募科技好手及吸收創意重要管道，今年邁入第3年，參加作品、人數屢屢創高。董事長蔡明介表示，「智在家鄉」賽事的初衷，是希望經營一個創新交流的平台，鼓勵跨領域的合作，善用科技的力量解決社會問題，今年各地的迴響更為熱烈。

他指出，新冠肺炎的疫情如同對社會的壓力測試，不尋常的考驗，更能夠看到創新的價值，對於本屆參賽作品件數創新高，是民間無所不在的創新力量的累積，來自於台灣社會平日深厚的科技素養。

今年參賽隊伍涵蓋台灣184個鄉鎮，包括外島金門、馬祖都有團隊參賽，過去幾屆甚至有國中生組隊參賽。聯發科表示，今年參賽議題面向延伸到防疫相關作品，入圍決賽的20組團隊將可獲得獎金5萬以及最高5萬的研發補助款，並將參與設計思維工作坊的培訓與導師陪伴，由聯發科技高階主管親自與團隊協力進行原提案的優化，預計年底進入最後的決賽，爭取首獎新台幣100萬元獎金。