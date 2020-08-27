世界半導體理事高峰會主席 由劉德音輪值一年

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

受到新冠肺炎疫情影響，一年一度的世界半導體理事高峰會（World Semiconductor Council, WSC）於今年改以視訊方式進行，於昨（26）日晚間舉行，並由台灣半導體產業協會（TSIA）擔任主辦單位。

這次WSC由TSIA理事長、台積電董事長劉德音主持，海內外半導體大廠包括台積電、聯電、英特爾、AMD、日月光、三星、SK海力士、格羅方德、聯發科、瑞昱、力積電、NXP、安森美、英飛凌、鎧俠、德儀、意法半導體、中芯等高層均與會。

TSIA表示，這是其第三次主辦 WSC，這也是WSC 成立 24 年以來，首次進行視訊會議，在劉德音主持下，已順利完成年度聯合聲明及對政府的政策建言，而劉德音也自即日起，輪值為期一年的WSC全球主席，代表處理涉外事務。

半導體 台積電 視訊

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