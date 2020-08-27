疫情推升需求 Q2 NAND Flash營收季增6.5%

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，第2季NAND Flash產業營收受惠於遠距服務與雲端需求驟增，帶動PC、Server出貨表現，持續推升SSD需求量；但智慧型手機與消費性電子市場尚未自疫情衝擊後恢復，需求仍較前季下跌；因第2季位元出貨量及平均銷售單價均較上季微幅增加約3%，帶動NAND Flash產業營收達145億美元，季增6.5%。

儘管Chromebook標案、蘋果新機與遊戲新機上市等需求挹注，但伺服器與資料中心客戶則以去化半成品庫存為主，減緩採購動能，PC OEM庫存同樣充足，且對後市看法轉趨保守。

另外，考量到長江存儲(YMTC)市場能見度持續提升，迫使現有供應商積極擴張產能與提升產品規格，預期第3季NAND Flash將供過於求，各類產品合約價轉跌，總產值將與本季約略持平。

三星電子雖有Client與Enterprise SSD需求挹注，但疫情使智慧型手機與零售通路需求降溫，導致第2季位元出貨仍較上季下跌近3%，平均銷售單價上升近5%。在價增量跌的狀況下，整體NAND Flash營收達45.42億美元，相較第1季呈持平走勢。

產能方面，在西安二期擴產的目標並未改變；產品方面，V5(92L)的產出占比穩健增加，另將在今年內量產V6(128L)並搭載至各類產品並與客戶規劃導入事宜，預計在2021年起放量。

鎧俠雖有Enterprise SSD與遊戲機新機備貨的挹注，仍不敵智慧型手機需求下降的壓力，最終導致鎧俠的位元出貨表現不理想，較上一季下跌近4%。在平均銷售單價方面，受惠於整體市場缺貨的影響之下，仍有小幅度的上漲，整體營收為24.88億美元，季減3.1%。

在產能規劃上，雖然岩手縣K1廠已加入生產，其總產能仍維持490~500K水準。製程方面，今年仍以96層為主打，預計2021下半年開始大量轉進112層BiCS5。

威騰電子受惠於PC、Server需求推升SSD銷量，且去年底已預先調降對行動裝置的出貨，得以減緩疫情衝擊，威騰第2季位元出貨季增8%，平均銷售單價則與上季約略持平，增幅僅約1%，推升第2季NAND Flash營收達22.38億美元，季增8.6%。

產能方面，威騰持續挹注資源於岩手縣K1廠，預估2021上半年起產能將開始明顯提升。產品規劃儘管有部分112層BiCS5產品已於通路市場出貨，但OEM目前仍以96層BiCS4為主，大規模導入需待各產品線規劃完善後，於明年提升出貨比重。

SK海力士部分，Enterprise SSD藉由美系資料中心客戶導入，2020上半年SK海力士出貨顯著提升， 第2季位元出貨季增長超過5%，平均銷售單價也較上季增加8%，推升其NAND Flash營收達16.94億美元，季增17%。

產能方面則無明顯異動，總產能仍維持190~200K/m間，年底總投片產能將較年初略減。另外，為提升成本優勢與競爭力，預計第4季96、128層產品占比將達70%以上；2021年將推出176層產品。

美光受Enterprise SSD銷售額倍增的帶動，第2季NAND Flash營收達16.65億美元，季增10%，位元出貨季增長7%。另對通路的wafer銷售比重再度下降，加上市場供貨吃緊，平均銷售單價也進一步上升近3%。

美光未來將迅速轉進替代閘極產品，其中第一代128層產品已開始小量出貨，第二代176層重點產品將於年底正式進入量產，明年開始逐季提升比重。

英特爾長期耕耘Enterprise及Client SSD的英特爾，因疫情導致許多客戶訂單延宕至第2季，推升其位元出貨季增近25%。但訂單多半於上季完成協議，銷售單價業已底定，第2季NAND Flash營收達16.59億美元，季增24%。

產能方面今年則沒有計畫擴張，大連廠仍維持原產能運作。另外，Enterprise SSD仍為重點發展，預計2021年起144層Enterprise SSD將送交客戶導入並逐步放量，Client SSD則預定在今年第3季開始提供客戶導入。