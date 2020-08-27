趨勢科技、Snyk擴大合作 推全新資安解決方案

國際雲端防護廠商趨勢科技今（27）日宣布，與開發人員導向的開放原始碼資安領導廠商Snyk擴大結盟，合作開發新的解決方案。這項聯合解決方案可讓資安團隊從導入開放原始碼時，就能管理開放原始碼的漏洞風險，不需中斷軟體供應流程。雙方原先的策略聯盟已讓企業機構在不影響產品開發時程的情況下提升DevOps資安，此次合作將更上層樓。

Global Alliances技術長Geva Solomonovich表示：「我們知道所有的開發人員都越來越仰賴開放原始碼軟體，但這類軟體的漏洞數量在過去三年之間已成長了2.5倍。此次合作具有劃時代意義，因為這將使得資安營運團隊能夠掌握開放原始碼軟體的可視性。開放原始碼軟體是雲端原生應用程式的建構基礎，同時也是風險的來源；經由這項合作，我們將能協助資安營運與DevOps團隊彌合彼此在技術、流程與組織架構之間的差距。」

市場研究機構Gartner指出，開放原始碼程式庫很可能含有重大漏洞，但開發人員有時並不知道這些元件是包含在哪個程式庫內，這些隱而未現的漏洞也讓他們暴露在風險之中。

趨勢科技營運長Kevin Simzer表示，在防範開放原始碼漏洞威脅的領域，沒有人比 Snyk 更了解DevOps團隊。他說，對於採用趨勢科技Cloud One平台的DevOps團隊來說，這項合作如同帶入一名虛擬的開放原始碼網路資安專家；經由雙方的合作，就能在資安問題發生之前預先加以防範，完整涵蓋從程式開發到執行時期的所有階段，以及任何類型的開發環境。

這套最新功能結合了兩家公司的強項，讓企業團隊自動立即發掘開放原始碼的漏洞，並包括支援ISO 27001、SOC 2及其他重要的架構和標準，為資安和開發團隊帶來莫大效益。