疫情推升雲端及遠距需求 Q2 NAND Flash營收季增6.5%

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，第2季NAND Flash產業營收受惠於遠距服務與雲端需求驟增，帶動PC、Server的出貨表現，持續推升SSD需求量；然智慧型手機與消費性電子市場尚未自疫情衝擊後恢復，需求仍較前季下跌。第2季位元出貨量及平均銷售單價均較上季微幅增加約3%，帶動NAND Flash產業營收達145億美元，季增6.5%。

儘管Chromebook標案、蘋果新機與遊戲新機上市等需求挹注，然伺服器與資料中心客戶則以去化半成品庫存為主，減緩採購動能，而PC OEM庫存同樣充足，且對後市看法轉趨保守。另考量到長江存儲市場能見度持續提升，迫使現有供應商積極擴張產能與提升產品規格，預期第3季NAND Flash將供過於求，各類產品合約價轉跌，總產值將與本季約略持平。

其中，三星儘管有Client與Enterprise SSD需求挹注，不過，疫情使智慧型手機與零售通路需求降溫，導致第2季位元出貨仍較上季下跌近3%，平均銷售單價上升近5%。在價增量跌的狀況下，整體NAND Flash營收達45.42億美元，相較第1季呈持平走勢。

產能方面，其在西安二期擴產的目標並未改變；產品方面，V5(92L)的產出占比穩健增加，另將於今年內量產V6(128L)並搭載至各類產品並與客戶規劃導入事宜，預計在2021年起放量。

SK海力士的Enterprise SSD藉由美系資料中心客戶導入，2020上半年出貨顯著提升， 第2季位元出貨季增長超過5%，平均銷售單價也較上季增加8%，推升其NAND Flash營收達16.94億美元，季增17%。

產能方面則無明顯異動，總產能仍維持190至200K/m間，年底總投片產能將較年初略減。另為提升成本優勢與競爭力，預計第4季96、128層產品占比將達70%以上；2021年將推出176層產品。

至於美光受Enterprise SSD銷售額倍增的帶動，第2季NAND Flash營收16.65億美元，季增10%，位元出貨季增長7%。另對通路的wafer銷售比重再度下降，加上市場供貨吃緊，平均銷售單價也進一步上升近3%。

美光未來將迅速轉進替代閘極產品，其中第一代128層產品已開始小量出貨，第二代176層重點產品將於年底正式進入量產，明年開始逐季提升比重。

NAND Flash Flash NAND

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