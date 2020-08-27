華碩攜手彰基醫院 布局智慧醫療

華碩（2357）電腦AICS與彰化基督教醫院昨（26）日簽署「策略夥伴合作意向書」，以數據化病歷資料庫為後盾，加速布局住院病程編碼資料庫與胸腔內科AI臨床決策支援系統，超前佈署落實彰基醫院資訊化、臨床醫療路徑管理及應用實證醫學支持臨床決策。

彰基醫院院長陳穆寬醫師表示，彰基以患者為中心，提供完整醫療服務及追求卓越的醫療品質；與人工智慧結合的電子病歷系統，可提供醫療決策閉環管理，如：用藥安全、病情惡化早期預警與臨床決策支援系統，運用大數據即時分析，患者安全與就醫品質可獲得大幅改善，嘉惠醫護人員及病患，同時也朝個人化精準醫療邁進。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，AICS致力以紮實基本功協助ICD-10病歷資訊系統結構化，很榮幸獲得彰基肯定，期待接下來從臨床醫護使用者角度出發，以先進AI技術設計更具彈性與安全性的系統，提供令醫護信任的醫療決策輔助，支持彰基願景。

華碩首先為彰基清理與整合傳統非結構化病歷資料，利用自然語言，電腦視覺及深度學習，由AI讀取整份病歷後，建立可搜尋的數據化病歷資料庫；此外，「ICD-10 編碼 AI推薦引擎」，可判讀過去病歷資料庫，推薦相關候選編碼，幫助疾病分類師及醫師輕鬆完成編碼，回傳醫院系統充實病歷大數據；至於「醫師編碼書寫小幫手」，能幫助醫師輕鬆校正錯別字，有效提升病歷準確度、降低疾病分類師工作負擔，提高保險給付效率。

彰基委請華碩加速建立住院病程紀錄(progress note)與入院紀錄(admission note)編碼資料庫，協助臨床醫護在患者住院期間實時追蹤病程、錄入正確DRG代碼以利費用監控，實踐高

效申報健保住院診斷關聯群支付(TW-DRGs)工作。並且運用自然語音處理與深度學習分析技術，涵蓋診斷、治療、衛教防治的複雜語意，建立問題分類表 (problem list)編碼資料庫，方便醫師快速錄入完整且精準的臨床病歷及正確診斷編碼，大量節省醫師學習臨床醫學術語系統(SNOMED-CT)，與疾病分類師統合住院患者病程時間。