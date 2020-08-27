歷年最大手筆！台積電斥資100億台南買地，可以帶旺股價？

有「護國神山」之稱的晶圓代工龍頭台積電，半年內購入台南科學園區四處廠房，不過斥資大額資金並未讓台積電股價下滑，更是一路攀升，原因在於本週台積電技術論壇公布的技術好成績，帶動擴廠推進的強大信心，局勢看好。

盤點台積電近期購入的廠房，四案都在南科。

首先，台積電先在5月12日購入家登的南科不動產，交易金額新為台幣6.6億元，8月之後更為積極，接連在12日、19日、24日，分別以36.5億購入光板廠力特廠房、8.6億購入益通光能科技廠房、48.4億購入面板廠瀚宇彩晶廠房，總計今年收購廠房的金額已達到百億。為何斥重金頻買地？據台積電回應，是為了因應南科廠區營運需求。

至於，台積電是否還會繼續收購廠區？

從資金面向觀察，台積電今年度已發行五期無擔保公司債，總計金額高達台幣895億元，預計今年實際在台募資規模將上達1200億元，資金將用於新建與擴建廠房設備。

歷年來最大手筆

此外8月份，台積電董事會通過擬發行兩筆無擔保美元公司債，總金額上限為40億美元（約台幣1175億元），是台積電歷來最大手筆的無擔保美元公司債。手上銀彈尚足，看來台積電仍有餘裕繼續收購廠房。

根據科技部數據，2020年上半年台積電占三大科學園區40.96%營業額，去年則為38.73%，相較去年高，顯示出台積電在科學園區的貢獻愈來愈大。以目前擴產計畫來看，預計未來占比還會持續增加。南科管理局雖然未對單一企業狀況說明，但從發展預期來看，仍能看出上揚趨勢。南科副局長蘇振綱表示，「水電土地，我們都是超前部署，且都在經濟部核定的餘裕量，今年度受惠於先進製程，園區年營業額預估大概可以達8400億」。

新竹台南分進合擊

台積電此波大膽擴張，歸功於技術領先三星等同業的雄厚底氣。「台積電的7奈米自2018年量產至今，已創造出10億顆晶片，」台積電總裁魏哲家在年度技術論壇上表達出極大信心。

台積電先進製程產能的五年複合成長率高達28%（2016-2020），尤其在關鍵拉開競爭的7奈米量產後，訂單需求踴躍，提升產能之後，2020年7奈米產能將較2018年成長超過3.5倍。如此龐大的產能之下，推估未來5G手機的晶片有大半是由台積電製造。

此外，台積電每年投資逾100億美元，確保產能維持全球第一，加緊推進技術，預計5奈米、6奈米將於今年完成量產，2021年5奈米加強版進入量產、4奈米與3奈米試產。台積電並首度鬆口2奈米布局，台積電營業組織資深副總經理秦永沛在技術論壇上直言，2奈米研發中心將落腳新竹寶山。

產業分析師觀察，台積電還是維持先進製程「根留台灣」的策略，這波廠區地理布局來看，研發重鎮在新竹，完成之後送至台南廠區製造，目前看起來，南科會是台積電未來五年先進製程量產的重要基地。

（作者／羅之盈 本文出自2020.8.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）