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蘋果將發表新iPad、Apple Watch 仁寶、鴻海添動能

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

蘋果新品發表會腳步將近，新iPadApple Watch Series 6 資訊出現在歐亞經濟委員會（Eurasian Economic Commission）的官網，法人預估，隨著蘋果將於9月底正式亮相新品，蘋果近期對供應鏈啟動拉貨，相關代工廠仁寶（2324）、鴻海、廣達可望受惠。

歐亞經濟委員會監管的資料庫已明列共7款新的iPad和8款Apple Watch，前者搭載iPadOS 14作業系統，後者採用watchOS 7，儘管資料並未明列細節，但依照蘋果過往慣例，一旦資料上傳歐亞經濟委員會，新品通常將於半年內發布。

Apple Watch Series 6 預期將於9月底蘋果線上發表會上釋出，新品仍將聚焦於健康領域，搭載血氧偵測、檢測恐慌、上課時間、錶盤共享、睡眠狀況等等新功能；至於新iPad則以提升處理器至A12 Bionic為主，高階的iPad Air 也預期將有更新。

iPad系列組裝訂單近年由仁寶、鴻海及陸商比亞迪分食，至於Apple Watch則有仁寶、廣達、鴻海及陸商立訊精密四家負責組裝，隨著廣達逐步淡出Apple Watch事業，未來將呈現仁寶、鴻海及陸商立訊三分天下局面。

仁寶今年第2季在遠距教學、「宅商機」需求帶動下，不只筆電出貨大增，也帶動平板走揚，NPC貢獻優於預期。展望第3季，仁寶看好NPC業務動能將超過PC，其中，平板及Apple Watch將成為增長主力。

仁寶下半年成長主要動能將是智慧裝置，去年非PC事業佔比去年為34%，今年會朝40%邁進。仁寶總經理翁宗斌先前指出，客戶新品將在9、10月發表，預期NPC業務下半年可望逐季成長，全年將維持雙位數增長目標。

鴻海長年負責iPad組裝訂單，在廣達逐步淡出Apple Watch事業後，鴻海也接手廣達先前所負責的大部分訂單，成為今年營收新增長動能。

仁寶 Apple Watch iPad

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