華碩搶攻開學旺季 ROG電競周邊三款新品搶市

華碩（2357）衝刺第3季營運，繼推出年度旗艦機ASUS ZenFone 7 / 7 Pro後，看好即將到來的9月開學商機，ROG電競周邊針對學生族群需求，今（27）日宣布推出三款包含滑鼠、耳麥的電競周邊，為本季營運增添柴火。

華碩今宣布推出三款價格親民，但效能不減的電競周邊，包含ROG Chakram Core電競滑鼠、ROG Strix Go電競耳麥及ROG Strix Go Core電競耳麥。

華碩看好電競事業，華碩共同執行長胡書賓先前指出，華碩個人電腦事業群仍訂下未來3年成長要優於產業平均，電競產品將是主要動能，今年第2季電競筆電出貨已年增四成，優於市場平均兩成，其中整體電競產品營收已占華碩品牌營收三分之一。

華碩昨（26）日發表最新5G旗艦型智慧手機ASUS ZenFone 7 / 7 Pro，台灣為首發市場，目標ZenFone 7 系列在台銷量相較去年ZenFone 6 增加五成，達到15萬支。

華碩去年旗艦機ZenFone 6上市至今，台灣市場銷量已突破10萬支，是高通8系列處理器第二名。隨著ZenFone 7 推出，華碩訂出更積極的銷量目標。

華碩全球副總裁林宗樑指出，對ZenFone 7 系列有高度信心，這是有史以來第一次通路跟電信同時上市，目前來看是Android 5G最好的手機，華碩目標要當5G高通8系列處理器手機第一名，台灣市場銷量目標15萬支。

華碩去年ZenFone 6 產量跟不上市場需求。今年ZenFone 7 選擇台灣為首發市場，公司製造、支援把台灣當第一優先，目前規劃隔一週、一個月陸續在歐洲、日本及其他亞洲國家上市。

華碩今年7月營收371.4億元，月減5.7%、但年增45.5%，累計今年前七個月營收2002億元，年增7.8%。在主板、顯卡、筆電等主要產品線出貨皆看增下，預估第3季PC及板卡都將有兩位數年成長。