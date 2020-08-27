原相遊戲機應用續旺 本季業績挑戰新高

感測IC大廠原相（3227）近期股價回檔整理，今（27）日早盤也呈現小跌，不過法人估計，該公司本季業績將可增長約一成，挑戰單季歷史新高。而且即使其大客戶任天堂上半年已積極拉貨，墊高基期，預期本季遊戲機應用相關業績還是會持續增長。

原相累計前七月合併營收為41.36億元，年增逾四成，上半年每股純益為4.01元。

法人指出，原相第2季的遊戲機應用出貨數量，已與去年第3季的旺季相當，所以本季相關表現增幅，可能不會如往年的軌跡，比第2季大幅增加，增幅可能落在10％以內。

原相的感測IC，是放置於Switch手把之內，由於玩家常常都會額外購置手把，或是業者必須準備維修庫存量，所以原相的相關出貨量，會多於主機出貨量。

目前Switch仍熱賣，但市場已傳出任天堂即將於明年初發表新一代主機，法人評估，原相與任天堂長期合作多年，是Switch的感測IC獨家供應商，未來應當仍能延續合作關係。

去年遊戲機應用占原相的業績比重約14％，法人認為，隨著今年Switch熱賣，全年相關占比有機會提高到17％至18％之間。