研華攜手台中榮總 打造無縫式智慧醫療照護平台

工業電腦大廠研華（2395）攜手臺中榮民總醫院、工研院，在經濟部工業局智慧城鄉計畫的補助及推動之下展開「創新智慧糖尿病照護先導服務平台」計畫，以研華WISE-PaaS工業物聯網雲平台建置「糖尿病返家照護管理APP」，讓病患從住院開始串連返家慢性病照護流程，皆能體驗無縫式醫學中心級的不間斷服務，前期並先以血糖不穩的病人照護為主。

有鑒於糖尿病及其所引發的併發症所帶來的危害不僅影響個人壽命與生活品質，對家庭與社會、醫療資源亦是沉重負擔，研華科技攜手臺中榮民總醫院，由糖尿病專長的許惠恒院長組成團隊、研華進行醫療照護平台開發，針對國人常見的糖尿病及血糖不穩病人，一同建置「糖尿病返家照護管理APP」，從病人住院血糖管理出發，延伸到病人返家後的照護服務，解決病患出院返家後的健康照護及追蹤問題。

研華IoT智能服務事業群副總經理江明志表示，參與此次照護平台與APP開發最主要是希望在智慧醫療趨勢下，研華能藉由數位科技的導入，協助醫院建立無縫式照護服務。而有別於其他疾病照護APP，研華藉由自家WISE-PaaS工業物聯網雲平台，協助醫院把各項醫療品質指標及APP的各功能使用狀況結合並呈現於院內供管理層檢視數據。

糖尿病返家照護管理APP，不僅協助病患即時將生理數據上傳至醫院，如數值異常會發送關心簡訊，個管師亦可個別關懷，就診時醫師可更清楚掌握病人居家血糖狀況，補足返家後資訊斷層，提供醫師臨床決策參考。除數值紀錄外，APP設有健康促進專區及互動平台，相關病友會訊息、衛教影片可隨時觀看，如有問題需諮詢，設有互動平台及24小時call center電話，持續提供健康促進服務。

此次研華與臺中榮總透過建立與病患居家健康照護資訊與服務互動的雲端平台，不僅有助於將智能化醫院延伸照護到病患到返家後的康復生活，也使醫院的照護更容易對病患進行遠端病情康復管理。藉由此計畫的驗證與推動，未來更可希望可擴及返家需要加強照護的疾病，如高血壓、腦中風、心血管疾病、癌症、骨質疏鬆症、退化性關節炎、白內障、青光眼等疾病，並擴展至其他醫療院所。