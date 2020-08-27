照顧糖友！研華、臺中榮總打造無縫式智慧醫療照護平台

全球物聯網智能系統領導廠商研華公司（2395）攜手臺中榮民總醫院、工研院，在經濟部工業局智慧城鄉計畫的補助及推動之下展開「創新智慧糖尿病照護先導服務平台」計畫，以研華WISE-PaaS工業物聯網雲平台建置「糖尿病返家照護管理APP」，讓病患從住院開始串連返家慢性病照護流程，皆能體驗無縫式醫學中心級的不間斷服務，前期並先以血糖不穩的病人照護為主。

根據國民健康署統計，全國有超過200萬位糖尿病人，數字持續增加中且有年輕化現象，十大死因更有許多與糖尿病相關，糖尿病無疑是國人健康殺手。再看到國內健保署就醫人數中，平均每年近2,300萬人次因門診需求至醫院，因應疫情衝擊應減少非必要性就醫，可透過科技導入或通訊診療等替代方案，如居家監測、居家復健、遠距診療、慢病管理等，以減少防疫負擔並降低感染機會。

有鑒於糖尿病及其所引發的併發症所帶來的危害不僅影響個人壽命與生活品質，對家庭與社會、醫療資源亦是沉重負擔，研華科技攜手臺中榮民總醫院，由糖尿病專長的許惠恒院長組成團隊、研華進行醫療照護平台開發，針對國人常見的糖尿病及血糖不穩病人，一同建置「糖尿病返家照護管理APP」，從病人住院血糖管理出發，延伸到病人返家後的照護服務，解決病患出院返家後的健康照護及追蹤問題。

糖尿病返家照護管理APP，不僅協助病患即時將生理數據上傳至醫院，如數值異常會發送關心簡訊，個管師亦可個別關懷，就診時醫師可更清楚掌握病人居家血糖狀況，補足返家後資訊斷層，提供醫師臨床決策參考。除數值紀錄外，APP設有健康促進專區及互動平台，相關病友會訊息、衛教影片可隨時觀看，如有問題需諮詢，設有互動平台及24小時call center電話，持續提供健康促進服務。