不只台積電護國效應 謝金河指它是下半年經濟表現關鍵

台灣經濟到底好不好？財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，可以比較各國公布的數字，單從第二季來看，台灣在全球排名僅次於中國，越南排名第三。全世界第二季GDP只有中國、越南是正成長，其他都是負值，台灣的負0.73%，在全球排名第三；比美國負32.9%，日本負27.8%，歐元區負12.1%，或比新加坡，南韓，香港，甚至是一向高成長的東協各國，台灣都顯得出色。

他說，他近來最常被問到兩個問題，尤其是一些藍營大老總以十分懷疑的口吻問「台灣經濟真的有這麼好？」也有人質疑公布的經濟數據是不是造假？另一個問題是台積電，聯發科漲那麼多了，「股票還可以買？」

謝金河說，進入下半年，台灣內需消費在類出國及國旅盛況下，過去台灣民眾每年拿錢到國外旅遊消費逾8000億元，這回出不了國門，變成在國內花錢，「對提升內需有幫助」，下半年經濟表現會優於上半年，這是可以期待的事。

更重要的是，「台積電的護國神山效應愈來愈強大」。謝金河說，台積電執行長魏哲家說，「疫情為台積電帶來大商機」，台積電在先進製程已遙遙領先，除了帶來新的產業聚落效應，台積電設備本土化，也帶動完整的產業鏈，甚至很少看好的綠電產業，也因為台積電包下沃旭產能，也使台灣的離岸風力發電及太陽能產業士氣大振，台積電領導全台灣半導體產業鏈已獨步全球。