小米上半年營收及利潤維持年增 優於市場預期

小米集團今（26）日上半年業績，上半年營收人民幣1,032億元，年增7.9%，淨利潤約人民幣66.53億元，年增 29.3%，優於市場預期，非國際財務報告準則計量經調整利潤約人民幣56.74億元，約與去年同期相當， 每股盈利人民幣0.279元。

小米集團表示，上半年小米無懼疫情及全球經濟形勢不斷變化帶來的影響，多元化的商業生態展現了抗風險的能力，營收及利潤更勝市場預期，業務規模不斷擴大。今年是小米成立十周年，小米將核心戰略升級為「手機 X AIoT」， 圍繞手機核心業務，加強AIoT布局。展望未來十年， 將嚴守「技術為本、性價比為綱，做最酷的產品」三大鐵律。

小米指出，上半年智慧型手機收入人民幣619.52億元；其中第2季智慧型手機銷量達 2,830萬支。 根據 Canalys 的統計，第2季小米智慧型手機全球出貨量排名全球第四，市場占有率為 10.1%，受惠於中高階手機銷量占比上升，集團於全球智慧型手機平均售價持續提升，年增 11.8%，季增 7.5%。

上半年小米在IoT 及生活消費品收入達人民幣 282.37 億元，截至 6 月底，IoT 平台已連接的 IoT 設備（不包括智慧型手機及筆記型電腦）數達到約 2.71 億件， 年增 38.3%。海外市場部分，上半年小米在境外收入達人民幣488.61億元，根據 Canalys 數據，第2季小米在歐洲地的智慧型手機市占率 16.8%，排首次進入前三大。另外小米在西班牙市場， 連續第二個季度排名第一；根據 IDC 的資料，第2季小米在印度連續第12個季度保持排名第一。

有關新冠肺炎部分，小米表示，第2季小米在全球範圍內的運營不同程度受到新冠肺炎的影響。2020年4月及5月，集團主要境外市場實施嚴格的封鎖措施以應對疫情，對集團的產品運輸及銷售造成影響。隨著全球各地區逐漸解除對商業活動的限制，銷量恢復明顯。

其中印度自3月底實施了嚴格的封鎖措施，對集團的銷售造成影響。隨著印度第2季度逐步解除封 鎖，消費需求開始反彈。7月印度智慧型手機的日均啟動數量已回升到了1月疫情前水準的72%。7月起除印度外，境外智慧型手機日均啟動量已達到 1月疫情前水準的120%。