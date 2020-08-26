離開台積電年薪還能有250萬嗎？網解答超「薪酸」

身為勞工，不論是誰都希望能夠擁有高薪工作，但是伴隨而來的就是工時高、壓力大等附帶條件，有網友表示他的學弟在台積電工作，但因工時高、壓力大所以有轉職的打算，想問有什麼樣的工作能在40歲不加班年薪也能有250萬？

原PO在PTT上表示他的學弟目前在台積電整合部門，雖然身處食物鏈上層，但做得實在很辛苦，高速、高壓、高重複性的工作，讓人容易失去熱情，雖然原PO學弟有轉職打算，也不奢望年薪300萬，但求在40歲達成250萬年薪，並且準時下班就好。

貼文引起許多網友回覆，並不看好原PO開出的條件，「轉出去通常都....」、「只知道有150萬不加班的」、「準時是指七點」、「我覺得很難...就算有那個位子，沒靠關係應該也輪不到...」、「自己開公司當老闆就有這種可能」、「250萬日幣差不多」。

也有網友認真建議，「會進台積產線代表學經歷都很差，只是剛好台積在台灣設廠沾了光，離開台積連150萬都拿不到」、「認真講，250萬外商一堆，但是要幹到主管比較好」、「我現在實習的地方不少台積跳來的，都是資深才跳得進來，17：30辦公室全空，但我還在裡面不方便透露太多」、「年薪250萬在科技業算低標，一般而言300-400萬是科技業中位數！所以要找250萬年薪5點下班，見紅就放，上班輕鬆不用動頭腦，穩定到退休的工作，不難！」。