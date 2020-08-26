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電競職賽登場 遊戲產業投資看俏

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

暑假雖然即將結束，但全球職業電競大賽正要登場，規模最大的《英雄聯盟》，預計9月25日於上海舉辦世界大賽；intel主導的IEM紐約站決賽則計畫在10月6日開打。法人表示，電競產業未來5年將以18%的速度擴張，成為一股不可忽視的新興投資機會。

第一金全球eSports電競基金經理人陳世杰表示，近年遊戲電競產業朝職業化發展，全球知名的4大遊戲包括：英雄聯盟、爐石戰記、星海爭霸、鬥陣特攻，都會舉辦各種季線、錦標賽、盃賽、巡迴賽、世界賽等，宛如職業籃球、棒球、網球、高爾夫、足球等，花樣百出。

不僅如此，觀賽人潮也逐年成長。根據市調機構Newzoo統計，去年遊戲電競比賽的總觀看人數高達4.6億人，比美國職籃NBA的2.3億人，足足多出一倍，預估2023年觀賽人數將進一步增長到6.5億人，占全球人口總數近一成，成為全人類關注的重大賽事。

陳世杰表示，遊戲電競正從小眾市場走向大眾經濟。儘管目前每位觀眾平均貢獻產值只有5.5美元，仍低於NBA的42美元，然而，在「人潮即錢潮」的道理下，潛藏的增長空間相當巨大。除遊戲點數和寶物銷售外，相關周邊紀念品、贊助商、媒體廣告收入等，都是龐大的營收獲利來源。

從遊戲開發、營運平台，再到周邊設備與商機，遊戲產業供應鏈已經成形，拉動相關企業獲利呈現井噴式爆發。根據歐洲最大指數公司STOXX編制的全球遊戲電競指數顯示，今年遊戲電競產業每股盈餘為24.6美元，明後兩年將分別成長18%、14%，達29、33美元。

有雙位數獲利成長的強力奧援，近年遊戲產業股價也同步登高，以STOXX全球遊戲電競指數為例，自2012年6月18日成立以來，累計漲幅高達620%，超越那斯達克指數的296%。陳世杰認為，後市投資潛力，持續看俏。

電競 英雄聯盟

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