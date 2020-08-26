台美發布5G共同宣言 吳釗燮：未來5G資安合作制度化

外交部長吳釗燮今天表示，台灣和美國今天發布「台美5G共同宣言」，除了響應去年的布拉格提案，也進一步讓台美未來5G資安合作制度化，相信未來在這個架構下，雙方可以在既有合作平台，推動各項5G網路資安合作，進一步深化兩國友好的合作關係。

美國在台協會（AIT）今天舉辦「台美5G共同宣言」論壇活動，AIT處長酈英傑、吳釗燮和國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥出席，見證「AIT與駐美代表處（TECRO）5G安全共同宣言」的發布。

宣言指出，為了推動5G生態系統的健全和蓬勃發展，在審慎評估時應將法治、安全環境、供應商道德規範、供應商是否遵守安全標準與業界最佳實務等納入考量，評估時應包含網路軟硬體供應商是否在未經獨立司法審查下，受到外國政府所控制；網路軟硬體供應商的資金來源是否公開，並在採購、投資與承包的採用標準是否透明等。

吳釗燮說，5G時代來臨，通訊時代將邁入下一個階段，在科技、經濟等階段都將面臨巨大影響，5G的運用將驅動產業創新，但也將對資訊安全帶來新的挑戰，美國、歐盟等理念相近國家去年5月提出布拉格提案，建議各國應確保5G供應鏈安全。

吳釗燮說，資安就是國安，為了維護國家整體安全，大家應該保持高度資安意識，在布建5G資安考量上，政府也達成超前部署，完全排除具有資安疑慮的軟硬體設備和服務，有這樣的預先準備，可以很有自信地說，台灣是各國推動資安的最佳夥伴，我方也期待和各國，特別是理念相近國家共同努力，建構安全、穩健、可信賴的5G通訊網路，進一步促進社會經濟的穩定發展。

陳耀祥致詞時表示，隨著5G開台，因為新冠肺炎影響，除了帶來便利，也帶來很多資安風險，台灣現在正面臨國際很複雜的資安威脅，去年接到來自國際的資安通報就超過三千件，包括惡意程式、釣魚網站，如何建構可信賴的網路安全環境，是目前世界各國共同面臨的嚴重議題，國安會、行政院資安處和NCC組成「資安鐵三角」，是我國網路安全的第一道防線。