Ansys工具 通過台積電3奈米製程技術認證

在那斯達克掛牌的Ansys於今（26）日宣布，其先進多物理場簽核（signoff）工具，已通過台積電（2330）3奈米製程技術認證，將滿足雙方共同客戶對人工智慧／機器學習、5G、高效能運算、自駕車晶片等的耗電、熱和可靠度需求。

Ansys表示，3奈米製程將數十億顆電晶體整合在單一晶粒上，功率與效能驚人，因此傳統離散電子遷移（EM）和降壓法，已無法滿足簽核需求。3奈米製程需要Ansys RedHawk-SC和Ansys Totem提供的全面電源完整性、熱完整性和可靠度分析平台。

台積電指出，對於與Ansys的最新合作成果感到十分高興，Ansys提供適用於台積電最先進3奈米製程技術的多物理設計解決方案，幫助共同客戶應對設計複雜度和技術挑戰。這次合作結合Ansys尖端解決方案和台積電先進製程，幫助客戶催生下一代3奈米晶片組創新，將成為推動許多應用的力量。

Ansys總經理John Lee強調，最新認證延續Ansys和台積電的密切合作，為共同客戶開發創新解決方案。Ansys具備全方位多物理場模擬和分析技術，從晶片層級到系統層級，使其成為滿足人工智慧、機器學習、5G、高效能運算等相關低耗電大型設計需求的理想合作夥伴。