快訊

指控彰化萬人血清抗體蓋牌 陳時中道歉了

去年DRAM模組總營收 年減3%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，去年DRAM報價大幅下滑，全年累計跌幅超過5成，大多數模組廠去年營收呈現下滑，但在金士頓逆勢成長拉抬下，去年全球模組市場整體銷售額達161億美元，年減3%；以前十大模組廠排名來看，金士頓持續蟬聯冠軍寶座，威剛（3260）則居第五名。

TrendForce指出，回顧去年價格走勢，由於2018年底客戶端與DRAM供應商的庫存水位皆達到相對高點，以伺服器為首的採購動能轉弱，導致DRAM價格在2019上半年快速滑落。

此外，客戶端花費一年的時間去化庫存，使得DRAM價格全年有壓、降價情況頻傳，多數模組廠的營運受到拖累。然而，在市況不佳的情況下，仍有少部分模組廠開拓新的營運商機，帶動業績逆勢上揚。

TrendForce統計，去年全球前五大記憶體模組廠占整體銷售額90%；前十名囊括全球模組市場中95%的營業額，其中，金士頓單一家市占已突破8成，去年開發出新的商業模式，藉由協助國際大型OEM客戶優化供應鏈管理，提供更有彈性的產品出貨型式與時程，在DRAM報價下跌的壓力下逆勢成長，以營收年增8%的佳績再度蟬聯冠軍。

中國大陸廠商記憶科技(Ramaxel)去年則受價格跌幅劇烈影響，業績下滑接近4成；2018年排名第二的美系廠商Smart Modular Technologies跌幅則逼近5成，兩家公司第二、三名順位互換。

深圳模組廠嘉合勁威(POWEV)去年在中國拿下新訂單，出貨成長的幅度抵過報價下跌壓力，帶動營收年增8.5%，排名拉升至第四名。

台廠威剛(ADATA)因標準型記憶體的產品比重較高，同樣受整體市況不佳影響，去年營收衰退43%，排名下滑至第五；目前仍持續積極轉型電競、工控、車載等新興事業，期望能降低標準型記憶體的比例並提高獲利。

排名第六為深圳老字號DRAM模組品牌廠金泰克(tigo)，去年憑藉著B2C往B2B的業務轉型，不僅出貨量有所進展，更提升平均銷售單價，DRAM營收僅微幅衰退4.6%。此外，Flash業務呈現逐年成長趨勢，帶動總營收規模持續擴增。

十銓(Team Group)在市場波動的情況下，更積極投入電競領域發展，並加強行銷推廣，使銷售量與產品均價皆有顯著成長；加上公司持續往海外積極拓展電商領域。透過電競與電商雙成長的助攻，營收年成長6.3%，排名從第九前進至第七。

創見(Transcend)受到報價下跌加上持續轉型影響，營收年衰退25%，排名落至第八，面對記憶體市場的波動，策略仍將持續投注在毛利較高的工控專案及策略型產品，冀望透過通路、工控兩大核心以強化競爭力。

去年位居第九的宇瞻(Apacer)其DRAM營收衰退較大，但重心為持續轉往利基型工控、醫療與車用領域發展，因此獲利表現較前一年成長。藉由切入高毛利的利基型產品，旗下標準型記憶體占比已低於半數，可望使獲利體質穩健。

位居第十的宜鼎(Innodisk)連續兩年登上前十大排行榜，去年DRAM營收衰退18%，除了較同業跌幅較小外，獲利水準也逆勢增加，展現長期深耕相對穩定且高單價工控領域的硬實力。宜鼎未來仍持續瞄準工控、伺服器、醫療等相關產品線，並多元布局AI技術所衍生的全新商機。

營收 DRAM 模組廠

延伸閱讀

2019年DRAM模組總營收年減3% 前十大模組廠互有消長

宏碁電競NB 瑞士市占稱冠

研究機構最新報告 全球DRAM資本支出減20%

DRAM價格 恐反轉向下

相關新聞

2019年DRAM模組總營收年減3% 前十大模組廠互有消長

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，2019年DRAM報價大幅下滑，全年累計跌幅超過五成，使大多數模組廠去年營...

台灣大客服將民眾電話PO上網 NCC要求提改正報告

客服挾怨將民眾電話公布於網路上，國家通訊傳播委員會（NCC）委員會議今天決議，台灣大哥大違反個資法，限期1個月內改正並提...

奧義智慧聯手日本Net One System 提供AI資安防護

台灣資安新創奧義智慧再度宣布海外市場拓展的新進展，與日本上市公司 Net One Systems Co., Ltd. 達...

訊連U會議推6.2版更新 增等候室功能

訊連科技（5203）今（26）日宣布推出「U會議」6.2版更新，提供全新「等候室」及分組討論時的廣播功能，可讓會議主持人...

華碩支持AI扎根計畫 培植數位轉型創新動能

為培育國內更多AI產業人才，華碩（2357）鼎力支持教育部及經濟部工業局共同舉辦的「AI高中職扎根計畫」，今（26）日結...

30周年慶做公益！岱稜科技「五倍券」募59萬捐家扶

燙金箔大廠岱稜科技今年邁入30年，有感於疫情衝擊下弱勢家庭學童就學更加困難及為提升麻豆在地消費經濟之善意，發起「岱稜30...

AI治療帕金森氏症 腦晶片無線充電

治療帕金森氏症竟靠人體無線充電！科技部26日「智慧可適性深腦刺機系統」研究成果發表記者會，由交大教授柯道明帶領的研究團隊研發出一單晶片系統，可植入患者體內24小時運作，不但體積小省電，還能無線充電，也避免傳統腦刺激手術造成口齒不清、行動異常等副作用。

台積電晶片助攻 精準刺激提升帕金森氏症療效

交大與林口長庚團隊合作，採用台積電製程研發出的晶片，開發出「智慧型可適性閉迴路深腦刺激系統」，針對帕金森氏症患者給予個人...

台積電羅鎮球：明年可看到3奈米產品 2022年大批量產

台積電南京廠總經理羅鎮球26日表示，2021年，台積電最先進的3奈米工藝產品可以出現在市場上，並於2022年實現大規模量...

華為禁令 法人：比重過高且產品線相對單一者影響較大

針對市場關注的美中局勢，美國不只對華為祭出新禁令，還擴大至抖音、微信，統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，預計華為事件的...

製程推進順利讓英特爾、三星只能乾瞪眼 沒對手的台積電恐有什麼麻煩？

台積電25日早上舉行2020技術論壇，由於疫情關係首度改成線上舉辦，除了發表N7(7奈米)、N5(5奈米)、N4(4奈米)、N3(3奈米)等製程技術的推出時程，也強調在先進封裝領域的進展，同時在總裁魏哲家的談話中也可以推敲出，在每個新世代製程技術順利研發並快速銜接下，台積電未來最重要的工作就是擴大產能，才能消化客戶龐大的下單需求。

強！從2奈米到新研發中心 台積電論壇五大亮點一次看

台積電（2330）年度盛事技術論壇今（25）日起舉行，總裁魏哲家今日對台積電的營運布局、技術掌握及營運等方面提出看法，經濟日報特別針對台積電在技術上的新演進、生產基地的新布局、新技術掌握、新建設的研發中心及特殊製程的新突破，歸納出五大亮點。

熱門新聞

Google斥資200億 傳加碼在台蓋資料中心

引用半澤直樹談印尼踩雷案 李長庚：要加倍賺回來

王文祥喊話「我有責任回台塑」 牽動高層敏感神經

公司治理3.0 上市櫃年報須提前公告

持股信託 中鋼人退休領370萬

廣達 傳獲特斯拉大單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。