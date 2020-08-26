去年DRAM模組總營收 年減3%

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，去年DRAM報價大幅下滑，全年累計跌幅超過5成，大多數模組廠去年營收呈現下滑，但在金士頓逆勢成長拉抬下，去年全球模組市場整體銷售額達161億美元，年減3%；以前十大模組廠排名來看，金士頓持續蟬聯冠軍寶座，威剛（3260）則居第五名。

TrendForce指出，回顧去年價格走勢，由於2018年底客戶端與DRAM供應商的庫存水位皆達到相對高點，以伺服器為首的採購動能轉弱，導致DRAM價格在2019上半年快速滑落。

此外，客戶端花費一年的時間去化庫存，使得DRAM價格全年有壓、降價情況頻傳，多數模組廠的營運受到拖累。然而，在市況不佳的情況下，仍有少部分模組廠開拓新的營運商機，帶動業績逆勢上揚。

TrendForce統計，去年全球前五大記憶體模組廠占整體銷售額90%；前十名囊括全球模組市場中95%的營業額，其中，金士頓單一家市占已突破8成，去年開發出新的商業模式，藉由協助國際大型OEM客戶優化供應鏈管理，提供更有彈性的產品出貨型式與時程，在DRAM報價下跌的壓力下逆勢成長，以營收年增8%的佳績再度蟬聯冠軍。

中國大陸廠商記憶科技(Ramaxel)去年則受價格跌幅劇烈影響，業績下滑接近4成；2018年排名第二的美系廠商Smart Modular Technologies跌幅則逼近5成，兩家公司第二、三名順位互換。

深圳模組廠嘉合勁威(POWEV)去年在中國拿下新訂單，出貨成長的幅度抵過報價下跌壓力，帶動營收年增8.5%，排名拉升至第四名。

台廠威剛(ADATA)因標準型記憶體的產品比重較高，同樣受整體市況不佳影響，去年營收衰退43%，排名下滑至第五；目前仍持續積極轉型電競、工控、車載等新興事業，期望能降低標準型記憶體的比例並提高獲利。

排名第六為深圳老字號DRAM模組品牌廠金泰克(tigo)，去年憑藉著B2C往B2B的業務轉型，不僅出貨量有所進展，更提升平均銷售單價，DRAM營收僅微幅衰退4.6%。此外，Flash業務呈現逐年成長趨勢，帶動總營收規模持續擴增。

十銓(Team Group)在市場波動的情況下，更積極投入電競領域發展，並加強行銷推廣，使銷售量與產品均價皆有顯著成長；加上公司持續往海外積極拓展電商領域。透過電競與電商雙成長的助攻，營收年成長6.3%，排名從第九前進至第七。

創見(Transcend)受到報價下跌加上持續轉型影響，營收年衰退25%，排名落至第八，面對記憶體市場的波動，策略仍將持續投注在毛利較高的工控專案及策略型產品，冀望透過通路、工控兩大核心以強化競爭力。

去年位居第九的宇瞻(Apacer)其DRAM營收衰退較大，但重心為持續轉往利基型工控、醫療與車用領域發展，因此獲利表現較前一年成長。藉由切入高毛利的利基型產品，旗下標準型記憶體占比已低於半數，可望使獲利體質穩健。

位居第十的宜鼎(Innodisk)連續兩年登上前十大排行榜，去年DRAM營收衰退18%，除了較同業跌幅較小外，獲利水準也逆勢增加，展現長期深耕相對穩定且高單價工控領域的硬實力。宜鼎未來仍持續瞄準工控、伺服器、醫療等相關產品線，並多元布局AI技術所衍生的全新商機。